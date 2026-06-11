Como ensinar cachorro a fazer xixi no lugar certo; veja dicas

Ensinar o cachorro a fazer as necessidades no lugar certo é uma das etapas mais importantes da convivência entre tutores e pets. Além de garantir mais higiene dentro de casa, o treinamento contribui diretamente para a construção de uma rotina saudável e para o fortalecimento do vínculo entre o animal e o responsável.

Embora pareça simples na teoria, o processo exige paciência, constância e, principalmente, compreensão do comportamento do animal. No dia a dia, surgem dúvidas comuns sobre como ensinar cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, especialmente nos primeiros meses de vida do filhote. Confira dicas!

Rotina e paciência são fundamentais

O treinamento deve começar o quanto antes e fazer parte da rotina diária do pet. A repetição é um dos fatores mais importantes para que o animal associe o local correto às suas necessidades fisiológicas. Desde cedo, o cachorro aprende melhor quando há previsibilidade nos horários e nas orientações.

É importante ter em mente que erros vão acontecer durante o processo. O animal está em fase de aprendizado, assim como o tutor também está se adaptando à nova rotina. Com o tempo, é possível identificar os horários em que o cachorro costuma se aliviar, o que facilita a organização do treinamento.

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Como ensinar o cachorro a fazer necessidades no lugar certo

O primeiro passo é definir um espaço fixo na casa para ser o “banheiro” do pet. Esse local deve ser sempre o mesmo, o que ajuda o animal a criar referência. Sempre que houver sinais de que o pet precisa se aliviar, o ideal é levá-lo imediatamente até o local escolhido e aguardar com calma. A repetição desse processo é o que reforça o aprendizado. Aos poucos, o animal passa a procurar o espaço por conta própria.

Nos primeiros meses, a organização dos horários também faz diferença. O recomendado é levar o cachorro ao “banheiro” ao acordar, antes e depois das brincadeiras, cerca de 10 a 20 minutos após as refeições e antes de dormir. No caso dos filhotes, pode ser necessário repetir esse cuidado durante a madrugada.

Acessórios que ajudam no treinamento do cachorro

Alguns recursos podem tornar o processo mais prático e eficiente, além de contribuir para a higiene do ambiente.

Tapetes higiênicos

Os tapetes higiênicos são um dos principais aliados no processo de como ensinar cachorro a fazer necessidades no lugar certo. Existem modelos descartáveis e laváveis, ambos eficazes quando utilizados corretamente e com constância.

Produtos de limpeza adequados

O uso de produtos de limpeza apropriados também é importante para eliminar odores e evitar que o cachorro volte a fazer necessidades em locais inadequados. O ideal é optar por soluções seguras para animais, sempre com orientação veterinária quando necessário.

Ensinar o cachorro a fazer as necessidades no lugar certo é um processo gradual, que exige dedicação diária. Com rotina, paciência e reforço positivo, o animal aprende de forma mais rápida e consistente, garantindo mais conforto tanto para ele quanto para toda a família.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)