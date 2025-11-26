Cachorro sente saudade do tutor? Conheça sinais e cuidados com a saúde mental dos pets

Muitos tutores percebem que o cachorro fica agitado quando eles saem de casa e celebra intensamente quando retornam. Esses comportamentos são sinais de saudade e de forte vínculo emocional. Segundo especialistas, alguns animais passam a associar a ausência do tutor a sentimentos de falta, o que pode evoluir para a chamada ansiedade de separação.

“O volume e a frequência da vocalização indicam o quão entusiasmados eles estão por você estar em casa e podem ser interpretados como uma indicação de quanto eles também sentiram sua falta”, afirmou a especialista Kait Hembree ao portal de notícias americano Newsweek.

Sinais de saudade nos cães

Como animais sociáveis, os cães buscam afeto para se sentirem seguros. Quando o tutor se ausenta, alguns sinais comuns podem indicar saudade:

Esperar atrás da porta ou janela até o retorno do tutor;

Uivar, latir ou gemer mais do que o habitual;

Carregar objetos pessoais, como roupas, bolsas ou sapatos;

Demonstrar alegria exagerada quando o tutor volta para casa.

VEJA MAIS

Quando vira ansiedade de separação?

Em alguns casos, o sentimento de saudade evolui para ansiedade de separação, condição na qual o animal não consegue lidar com a ausência do tutor e passa a apresentar comportamentos destrutivos ou autolesivos, como:

Destruir objetos da casa, como almofadas, portas ou sapatos;

Latidos e uivos excessivos logo após a saída do tutor;

Xixi e cocô em locais inadequados e recusa em se alimentar;

Hiperatividade ao perceber que o tutor está prestes a sair.

Ao identificar esses sinais, é importante buscar ajuda profissional. Não se trata de “birra”, mas de uma questão emocional que exige cuidado técnico.

Como ajudar seu pet a lidar com a saudade

Ensinar o animal a ter mais autonomia é fundamental para evitar sofrimento. Algumas práticas podem ajudar no processo:

Estabelecer uma rotina com horários previsíveis de saída e retorno;

Oferecer brinquedos que mantenham o cão entretido;

Fazer despedidas rápidas e discretas;

Deixar uma peça de roupa com cheiro do tutor no local onde ele dorme;

Recompensar o pet caso ele se comporte bem na ausência do tutor.

Esses hábitos ajudam a reduzir o estresse e reforçam a sensação de segurança do animal mesmo quando o tutor não está presente.

“O ideal é monitorar a casa com câmeras e acompanhá-las algumas horas por dia. Assim, você saberá se o pet está confortável, acostumado ou sofrendo”, explica a veterinária e gerente técnica da Petz, Karina Mussolino.

Quando procurar um veterinário ou adestrador?

Se o comportamento estiver intensificado, o recomendado é procurar um profissional especializado. Ele poderá avaliar o grau da ansiedade e indicar medidas adequadas, que podem incluir treinos de adaptação ou terapias complementares.

Segundo estudo do Centro Nacional de Informação sobre Biotecnologia dos Estados Unidos (NCBI, em inglês), cães com apego exagerado ao tutor apresentam reações emocionais semelhantes às de crianças pequenas diante da separação. Por isso, compreender o problema e buscar orientação técnica é essencial.

Como fortalecer um vínculo saudável com o pet

A relação entre animal e tutor deve ser baseada em afeto e convivência equilibrada. Alguns hábitos contribuem para esse bem-estar:

Passeios regulares;

Momentos de brincadeira;

Atenção de qualidade, que ajuda a reduzir comportamentos ansiosos.

Também é importante lembrar que o cachorro sente saudade e precisa aprender a lidar com momentos sozinho. Isso garante bem-estar, equilíbrio emocional e uma convivência mais harmoniosa. As informações são da C.B Radar, site AmoMeuPet e Blog Petz.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)