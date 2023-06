Feira de adoção de cães e gatos será realizada neste sábado (10) em shopping de Belém

Uma feira de adoção de cães e gatos será realizada no próximo sábado (10), no Shopping Bosque Grão-Pará, com o intuito de encontrar lares para animais de abrigos próximos. O evento, com organização do shopping em parceria com a Liga Acadêmica de Reprodução Animal, da Universidade da Amazônia (Unama), será feito no espaço Pet Point, no piso térreo, das 10h às 16h.

VEJA MAIS

Interessados em adotar os pets precisam ter 18 anos completos e serem aprovados em uma entrevista de avaliação feita pelos profissionais que estarão conduzindo a feira. Também é necessário a apresentação de um documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência para efetivar a adoção.

Os animais serão encaminhados para seus novos donos já vermifugados, vacinados e com a saúde em dia, após consulta veterinária previamente feitas.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)