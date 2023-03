Feira de adoção de cães e gatos em Belém terá 30 pets esperando por uma família neste sábado (11/03)

Neste sábado (11), o Centro de Controle de Zoonoses de Belém (CCZ) promove uma feira de adoção de cães e gatos no Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro. Pelo menos 30 pets estarão esperando por uma nova família e um novo lar. Quem quiser fazer a adoção responsável, só precisa levar documentos de identificação e uma caixa para transportar. O horário é das 9h às 13h.

Periodicamente, a Prefeitura de Belém promove essas feiras de adoção, por causa do alto percentual de cães e gatos abandonados na Região Metropolitana de Belém. Como muitos acabam no canil e gatil do CCZ, lotando esses espaços, as feiras visam abrir espaço para atender outros animais em situação de rua. De acordo com levantamento da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil, no Pará, em 2022, existiam cerca de 30 mil cachorros e gatos de rua.

"Todos os animais atendidos pelo CCZ recebem os cuidados necessários para serem disponibilizados para adoção, como vacinação, castração e vermifugação. Além disso, garante a prefeitura, os pets recebem microchips, onde constam todas as informações sobre ele. Para fazer a adoção, o candidato a tutor faz um cadastro com a equipe de médicos veterinários do CCZ, para saber se tem condições necessárias para adotar um animal", diz nota da prefeitura.