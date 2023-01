Animais também precisam de atenção em relação à saúde mental; saiba mais

Você sabia que os pets também ficam entediados e precisam ter uma rotina saudável que estimule mente e corpo, igual aos humanos?!

Por isso, o mês de janeiro também foi escolhido para conscientizar sobre a saúde mental, emocional e bem-estar dos animais, assim como já era o mês de conscientização para a saúde dos humanos. É em janeiro que muitas pessoas aproveitam para tirar férias e descansar. Entretanto são poucos tutores (mães e pais de pets) que conseguem ter essa consciência.

A empresária Renata Aguiar é mãe de pets. Ela tem a Morena, uma poodle toy de 5 anos e o Nilo, um gato persa de 6 anos. Para ela os passeios e as brincadeiras são essenciais para garantir a saúde dos animais.

Nilo (gato) e Morena (cachorra): muito carinho e passeios diariamente com a tutora (Patrícia Baía/ O Liberal)

“Eu como mãe de pet considero os passeios essências, minha vida é uma correria, então sempre que eu posso eu levo as minhas crianças para uma viagem ou até mesmo para um passeio de carro, porém ao chegar em casa procuro dar atenção e carinho para eles, pois eu tenho consciência que eles passaram o dia me esperando, acho importante sim, ter dois animais domésticos pois um brinca com o outro, e assim eles não se sentem tão sozinhos”, contou Renata Aguiar.

Renata Aguiar defende os passeios, brincadeiras e cuidados como garantia de saúde mental aos animais (Patrícia Baía/ O Liberal)

Francineide Caldas também se preocupa com a saúde mental do Golden Retriever. Para ela os pets tem os mesmos direitos que uma criança de ser protegido e ter os cuidados com a saúde física e mental. “Não podemos mais tolerar esse tipo de comportamento de pessoas que compram ou adotam pets somente para ficarem em casa trancados. Eles tem necessidades assim como uma criança. O meu cachorro Elmo se não sair de casa para passear e brincar pelo menos duas vezes na semana, fica estressado e começa a fazer muita bagunça”, contou a estudante de medicina.

Para a médica veterinária Andreia Piwtorak, especializada em Clínica e Cirurgia e Odontologia Veterinária em Pequenos Animais, a mentalidade de muitas pessoas ainda é de os animais não têm sentimentos e que podem viver de qualquer forma, sem os devidos cuidados. “Muita gente ainda tem a mentalidade que o cachorro e o gato são animais de quintal e que dá resto de comida e tá tudo bem. É crime previsto em lei não dar assistência veterinária para o animal, de acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária”, explicou a medica veterinária.

Andreia Piwtorak, médica veterinária: saúde mental é uma via de mão dupla; não somente os pets proporcionam melhorias aos donos, mas eles também precisam de atenção (Patrícia Baía/ O Liberal)

Promover a saúde mental dos pets é responsabilidade do tutor. Os cães e gatos dão sinais de quando não estão bem e precisam de cuidados. Como explica médica veterinária.

“Quando o animal fica mais apático, mais tristinho no canto dele são alguns dos sinais de que ele não está bem. O animal começa a mudar o comportamento e começa a rejeitar coisas que ele goste. O dono pode até chamar e o pet não responde como antes. Esses podem ser sinais de alterações psicológicas, e até algo patológico associado coo uma anemia, problema odontológico e nesse momento o tutor deve procurar imediatamente o médico veterinário”, explicou Andreia Piwtorak.

Animal como terapia

Bem-estar dos animais é algo preocupante atualmente (Patrícia Baía/ O Liberal)

Que nunca ouviu a falar que um animal de estimação alegra a casa e vida das pessoas. Alguns são usados especificamente para ajudar uma pessoa a sair de uma quadro depressivo, por exemplo. “As pessoas usam os animais em seu benefício. Quando fala em Janeiro Branco e na saúde dos humanos é comum ouvir que é bom adotar uma animal para ajudar a quem está com depressão ou um gatinho para o filho brincar. Então algumas pessoas usam o pet para o auxílio da saúde mental deles, mas não promovem a saúde mental do animal e não trabalham para promover o retorno para o animal. E isso é algo que me choca a muito tempo”, observou a médica veterinária.

