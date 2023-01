Janeiro Branco: mês é dedicado aos cuidados com a saúde mental

O “Janeiro Branco” é um movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. E que, este ano, tem como tema “A vida pede equilíbrio”.

“Se a gente não cuida da saúde mental, a gente adoece”, disse Silvia Pires, palestrante, professora universitária e terapeuta holística. A maioria das doenças, e isso já foi pesquisado e comprovado, é causada por questões emocionais, afirmou.

Por isso é importante que esse tema seja abordado dentro das organizações de trabalho. “Que elas (organizações) se responsabilizem pela saúde mental, dando melhor qualidade de vida e condições de trabalho mais saudáveis para os colaboradores”, afirmou.

E, como parte do “Janeiro Branco”, Silvia Pires deu uma palestra no auditório da TV Liberal, do Grupo Liberal, na manhã desta quinta-feira (19). O evento reuniu colaboradores do Grupo Liberal. A palestrante afirmou que assédios em ambientes de trabalho levam as pessoas a adoecerem. “Então as empresas estão amadurecendo para proporcionar essa qualidade de vida”, afirmou.

Para cuidar da nossa saúde mental no dia a dia, Silvia Pires sugere exercícios, orações, buscar a espiritualidade e terapias complementares - yoga, relaxamentos, alongamentos. "Quando você faz exercícios físicos, faz esse tipo de terapia, você libera a dopamina, que te traz bem-estar”, afirmou.

A terapeuta holística disse que é importante que as pessoas parem de ficar reclamando e se lamentando o tempo todo. “A pessoa que reclama muito se prende tanto reclamando que para de realizar. As pessoas mais adaptáveis, mais flexíveis, sofrem menos. Porque se adaptam rápido, são mais flexíveis na aceitação”, contou.

Já a pessoa que se isola sofre mais. “Mas não porque ela quer também. É porque ela não se faz compreender pelo outro. E essas pessoas devem ser acolhidas pelas outras pessoas que têm um maior nível de reciprocidade. Então todo esse equilíbrio a gente tem que começar a trabalhar", disse.

Se a pessoa não consegue fazer isso sozinha, tem que buscar ajuda com psicólogo, ajuda terapêutica. "Técnicas de terapias, massagens, alongamentos, meditação também nos ajudam a buscar esse equilíbrio”, disse.

Ainda segundo Silvia Pires, as pessoas também não devem ficar repetindo frases como “eu sou assim e não vou mudar”; “eu não consigo”; “sou velho demais para isso” e “eu não consigo”.

É importante cuidar do corpo, da mente e da alma

Nesse processo de cuidar da saúde mental, ela citou quatro passos: manter relações afetivas estáveis, aprimorar a capacidade de intimidade, consciência de suas emoções e o bom relacionamento com essas emoções e se permitir os pequenos prazeres da vida.

Reconhecer como a pessoa é - se calma ou explosiva, por exemplo - é importante para ela poder trabalhar a sua emoção, buscando autoconhecimento por meio de cursos e leituras.

Quanto aos pequenos prazeres, é fazer aquilo que faz bem para cada um, que pode ser assistir filmes ou passear com os animais de estimação. “Cuide do corpo, mente e alma”, afirmou Silvia. Ainda segundo ela, “você não pode viver uma vida positiva com uma mente negativa”.

Sejudh iniciou, em Belém, atividades do "Janeiro Branco"

E, buscando alertar os assistidos sobre os cuidados com a saúde mental, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) iniciou, na terça-feira (17), as atividades da campanha “Janeiro Branco”, na sede do órgão, em Belém. Panfletagem, conversas e distribuição de material informativo estão entre as ações realizadas com o intuito de alertar sobre os cuidados que devem ser tomados e onde procurar ajuda.

A campanha busca estimular a prevenção do adoecimento emocional não somente no mês de janeiro, mas durante o ano todo. Na Sejudh, a campanha é promovida pela Coordenadoria de Monitoramento dos Direitos Violados (CMDV) e tem o objetivo de alertar também os servidores do órgão sobre a importância dos cuidados com a saúde mental.

Prefeitura de Ananindeua também aderiu à campanha

E, como cuidar da mente é parte importante para uma vida mais tranquila e saudável, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), também aderiu à campanha “Janeiro Branco”, promovendo ações e palestras com o tema “Janeiro Branco: a vida pede equilíbrio".

A coordenadora da saúde mental, Tatiana Maciel, destacou a importância da campanha. “O Janeiro Branco tem como objetivo chamar atenção da população quanto às necessidades relacionadas à Saúde Mental. Diante disso, é de suma importância a promoção e participação em atividades educativas relacionadas ao tema”, afirmou.

Janeiro, por ser o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia.

A cor branca foi escolhida por, simbolicamente, representar “folhas ou telas em branco” sobre as quais podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais sonhamos e às quais desejamos concretizar.