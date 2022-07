Verão: uso de óculos de sol falsificado aumenta durante o período, mas pode gerar riscos à saúde

O uso de óculos de sol falsificados costuma aumentar durante o verão. Com a demanda de ida às praias e balneários, a população busca por produtos mais baratos e os vendedores aproveitam o movimento. O baixo custo aliado aos aspectos estéticos desses itens escondem riscos para a saúde que podem causar danos duradouros para a vista do usuário. Isso porque, conforme dizem os especialistas, algumas doenças ficam mais propensas a aparecer a longo prazo. No Pará, o combate para evitar a venda irregular destes produtos não licenciados apreendeu 104 milhões de mercadorias em 2021. Os dados são da Receita Federal.

O tipo de óculos ideal é o que tem filtro ultravioleta para proteger os olhos e evitar a incidência alta de luz solar. Assim, o objetivo é que haja uma filtração da iluminação. O médico oftalmologista Thiago Boti explica que isso é necessário para que prejuízos irreversíveis surjam. “Se a gente compra um óculos desses mais simples que não tem o filtro ultravioleta, a pupila dilata e vão entrar mais raios luminosos. Isso pode dar problemas no futuro, não agora, por isso as pessoas não se atentam. A longo prazo, vai ser uma catarata mais precoce e uma degeneração macular relacionada à idade”, destaca.

Especialista alerta que o uso constante de produtos sem filtros de qualidade podem gerar danos irreversíveis para a saúde (Ivan Duarte/O Liberal)

O ideal é que o produto passe por um setor de qualidade para afirmar a confiança. Além da falta do filtro, é capaz de os óculos falsificados terem lentes com distorções, também prejudiciais. “Se a gente coloca o óculos, não vai sentir num primeiro momento, porque nosso músculo do olho consegue focalizar a imagem. Então, ele retira essas imperfeições. Mas aí, o músculo é mais forçado. Já é diferente quando você compra um óculos de qualidade com uma lente 100% de curvatura ideal”, pondera o médico.

O estudante Eduardo do Espírito Santo, de 24 anos, fez uma cirurgia recentemente para tratar o ceratocone. A recomendação que ele recebeu foi procurar um óculos para evitar muita exposição dos olhos à claridade, o que o levou ao centro de Belém atrás de uma opção barata. “Aproveitei que vim aqui e comprei, foi R$10 reais. Eu não uso direto, apenas quando saio ou dia de domingo. Meu médico não disse nada sobre usar um original”, relata o jovem.

Eduardo passou por uma cirurgia recentemente e aproveitou a ida até o comércio para comprar um óculos (Ivan Duarte/O Liberal)

Vendedores aproveitam o período

Luciano Almeida é comerciante há 25 anos. Ele já trabalhou com a venda de diversos produtos e afirma que a época de férias é a mais movimentada quando o assunto é a procura por óculos de sol. Os modelos mais escolhidos são os que estão na moda e costumam ser usados com frequência por influencers. O público que mais adquire é o feminino. “O dinheiro começou a circular. Para mim, senti um aumento de 80% nas vendas. Meu preço é bem popular em comparação aos outros vendedores”, conta.

Outros cuidados necessários

Quem quer manter a saúde dos olhos em dia durante os passeios em praias, balneários e até nas piscinas, deve também ficar alerta para o uso das lentes de contato em substituição aos óculos de grau nos mergulhos. O doutor Thiago ressalta que essa atenção é importante para evitar que microorganismos, como a acanthamoeba, causem infecções na córnea e cheguem a um nível crítico, como transplante. “Ela pode entrar na lente e começar a se reproduzir. O processo é muito lento e a doença é difícil de ser tratada só com colírios. Se caso a pessoa entrar, quando sair, é para tirar e jogar fora. A lente precisa ser descartada”, diz.