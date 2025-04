Validade da carteira de meia-passagem intermunicipal no Pará é prorrogada até junho

Os estudantes beneficiados pela carteira de meia-passagem intermunicipal podem continuar utilizando o documento até o dia 30 de junho. Os documentos que venceriam no final de março agora têm validade estendida, conforme a Resolução n.º 06/2024, de 1º de abril de 2025. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

A decisão foi tomada devido às mudanças no aplicativo da meia-passagem, que impacta na operacionalização e atualização do sistema de emissão das carteiras aos estudantes regularmente matriculados. Assim, com a prorrogação, os estudantes podem continuar com o uso das carteiras vencidas sem nenhum prejuízo.

Quem tem direito?

O Interpass é o documento que garante 50% de desconto nas tarifas em viagens intermunicipais no período letivo para estudantes que residem e estudam em cidades distantes entre si até 100 quilômetros (ensino técnico e graduação) e 250 quilômetros (pós-graduação). Estudantes de instituições privadas devem comprovar renda de até dois salários mínimos mensais para ter direito ao benefício. Estão isentos da exigência somente aqueles beneficiários do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Serviço

Denúncias sobre o não cumprimento da Resolução devem ser comunicadas pelo e-mail ouvidoria@artran.pa.br, WhatsApp (91) 98418-6173 ou presencialmente nos postos de atendimento da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran ), nos terminais hidroviários e aquaviários e na sede da Agência, na rua dos Pariquis, n.º 1907, bairro de Batista Campos.

Dúvidas sobre a emissão, cadastro ou atualização da carteira Interpass devem ser direcionadas à Comissão Gestora Tripartite da Meia Passagem Intermunicipal do Pará (COGMEP). O contato deve ser realizada pelo e-mail cogmep.interpassestudantil@gmail.com e no Terminal Rodoviário de Belém, sala 116, no bairro de São Brás.

