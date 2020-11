Vacinação em centro universitário segue até esta sexta (20)

Em iniciativa de cunho social, o Centro Universitário Fibra realiza, até esta sexta-feira (20), a vacinação de crianças de um a cinco anos de idade, preferencialmente, contra a poliomielite. O serviço foi iniciado no dia 4 deste mês e é procedido gratuitamente à população.

Os adolescentes também poderão ser vacinados contra difteria, tétano, hepatite B, febra amarela, HPV, meningite, sarampo, caxumba e rubéola. A vacinação ocorre, em formato drive thru, de 9 as 12 horas, na sede da Fibra, na avenida Gentil Bittencourt, 1144, com a Generalíssimo Deodoro. Contatos por: 91 3266-3110 / 3226-5040.