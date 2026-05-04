Vacina da gripe segue disponível em Belém; mas procura ainda é baixa

A vacinação contra a gripe continua disponível em Belém sem prazo para terminar. Pessoas a partir de seis meses de idade podem se imunizar gratuitamente em unidades básicas de saúde (UBSs) que possuam sala de vacina.

A prorrogação do período de imunização ocorre devido à baixa procura, principalmente entre os grupos mais vulneráveis à doença: idosos, gestantes e crianças. Até o momento, apenas cerca de 35% desse público foi vacinado, totalizando aproximadamente 113 mil pessoas. A meta é alcançar 90% de cobertura.

A campanha de vacinação iniciou em novembro de 2025 e já teve seu prazo estendido em diversas ocasiões. Entre os fatores que contribuem para a baixa adesão, destacam-se a propagação de informações falsas sobre a vacina e a falta de percepção sobre os riscos reais da doença.

Por que se vacinar contra a gripe todo ano

Uma dúvida comum é a necessidade de se vacinar anualmente. A vacina contra a gripe é atualizada a cada ano para acompanhar as variações do vírus, sendo fundamental para garantir a proteção contínua.

Importância da imunização no período chuvoso

O período chuvoso provoca um aumento nos casos de doenças respiratórias, o que reforça a importância da imunização. A cobertura vacinal atual entre idosos é de aproximadamente 35%, e entre as crianças, pouco mais de 32%. Já entre as gestantes, o índice supera 60%.

A gripe pode evoluir para quadros graves, especialmente em pessoas mais vulneráveis, podendo resultar em internação. A orientação é que todos se vacinem, visando não apenas a proteção individual, mas também a redução da circulação do vírus e a proteção de quem está mais exposto no ambiente familiar.