Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Uso de piscinas em condomínios exige regras e pode gerar multas e interdição, alerta especialista

Lei federal estabelece medidas de segurança para piscinas de uso coletivo e proposta no Congresso prevê punições para responsáveis que deixarem crianças sem supervisão

O Liberal
fonte

O uso das piscinas nos espaços de lazer também exigem atenção às regras de segurança (Divulgação)

Piscinas são um dos principais atrativos em condomínios residenciais, especialmente em regiões de clima quente como o Norte do Brasil. No entanto, o uso desses espaços de lazer também exige atenção às regras de segurança e à legislação vigente, que estabelece responsabilidades para moradores, síndicos e administradores.

Desde 2022, está em vigor no país a Lei nº 14.327/2022, que determina normas mais rigorosas para piscinas de uso coletivo, incluindo as localizadas em condomínios. A legislação exige a instalação de dispositivos de segurança, como ralos antiaprisionamento e cercas de proteção, além de prever sanções em caso de descumprimento das normas, podendo resultar até na interdição da área.

De acordo com o advogado Pedro Garcia, especialista em administração de condomínios, a legislação busca reduzir riscos e prevenir acidentes nesses ambientes.

Além das regras já em vigor, um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, relatado pela deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), pretende ampliar as responsabilidades dentro dos condomínios. A proposta prevê multa de até 20 salários mínimos para pais ou responsáveis que permitirem que crianças menores de 12 anos permaneçam sem supervisão em áreas comuns, como piscinas.

Segundo o especialista, o texto também prevê obrigações para síndicos, que deverão afixar avisos claros sobre regras de uso, faixas etárias e procedimentos de segurança. O descumprimento dessas medidas poderá gerar multa de até 10 salários mínimos.

Em Belém, já existe legislação específica sobre o tema. A Lei Municipal nº 8.802, em vigor desde 2011, determina a obrigatoriedade da presença de guardiões em piscinas de condomínios, com quantidade de profissionais definida de acordo com o tamanho da área comum. Apesar disso, a norma ainda é pouco aplicada e fiscalizada.

Para Pedro Garcia, o avanço das normas pode representar um passo importante na prevenção de acidentes.

“O objetivo é evitar tragédias que têm se tornado cada vez mais frequentes, muitas vezes causadas pela falta de supervisão de crianças e pela ausência de ações de conscientização dentro dos condomínios”, afirma.

Dicas para síndicos reforçarem a segurança nas piscinas

• Aplicar multas a responsáveis que deixarem crianças desacompanhadas;
• Instalar placas com regras de uso e indicação de faixa etária;
• Investir em câmeras de monitoramento nas áreas comuns;
• Realizar campanhas de conscientização entre moradores;
• Reforçar a proteção das piscinas com grades, correntes e piso antiderrapante;
• Disponibilizar equipamentos de salvamento e primeiros socorros;
• Revisar regularmente as normas internas de segurança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dicas de cuidado em piscinas

piscinas

cuidados

Condomínios
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ 

Governo garante alimentação regionalizada e segurança nutricional para alunos da rede pública

Programa Estadual de Alimentação Escolar, coordenado pela Seduc, atende cerca de 500 mil estudantes nos 144 municípios paraenses

18.03.26 7h00

AÇÃO DE ENFRENTAMENTO

Mulheres vítimas de violência terão acesso a reconstrução dental pelo SUS gratuitamente

A ação faz parte do plano de trabalho do Governo Federal para o enfrentamento ao feminicídio no país

17.03.26 15h59

BELÉM

Avenida Liberdade deve ser entregue ainda neste mês, diz Governo do Pará

A via se tornará segunda opção para os condutores que quiserem entrar em Belém por meio rodoviário, além da BR-316

17.03.26 13h51

ENSINO PÚBLICO EM DESTAQUE

Pará tem cinco universidades entre as mais empreendedoras do país, aponta ranking

Instituições paraenses ganham destaque no IESE 2025 e reforçam o papel do ensino superior no estímulo ao empreendedorismo na região Norte

17.03.26 11h31

MAIS LIDAS EM PARÁ

APURAÇÃO

Ministério Público acompanha investigação sobre a morte de servidor da Adepará assassinado a tiros

O servidor público Fábio Alan Queiroz foi morto a tiros no início da manhã de sexta-feira (13), em frente a uma academia no município de São Geraldo do Araguaia

15.03.26 12h46

POLÍCIA

Corpo de Bombeiros resgata sucuri de mais de dois metros na porta de casa em Barcarena

O encontro do animal assustou os moradores do local, que registraram em vídeo a cobra e o momento do resgate dela

16.03.26 14h55

MOBILIDADE

Ponte entre Icoaraci e Outeiro reduz tempo de viagem e muda rotina de moradores

Antes da construção da ponte, quem precisava fazer o trajeto dependia de pequenas embarcações para cruzar o rio

15.03.26 11h00

EDUCAÇÃO

Curso de Medicina da UFPA de Altamira é punido por resultados insatisfatórios no Enamed de 2025

O curso da UFPA do polo de Altamira foi a única instituição federal com sanções imediatas de redução de 50% das vagas e suspensão de pedidos de aumento de vagas

17.03.26 19h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda