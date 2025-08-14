UsiPaz de Capanema realiza mais de 6 mil atendimentos em dois meses de funcionamento

Com 6.238 atendimentos já realizados, a Usina da Paz de Capanema, em dois meses de funcionamento, ganha, cada vez mais, espaço, enquanto referência no suporte de demandas que envolvem transformação social, segurança pública e cidadania no nordeste paraense. Esta é a 14ª unidade entregue pelo Governo do Estado.

"Nestes dois primeiros meses, a Usina da Paz já se tornou um ponto de encontro e transformação para os moradores de Capanema. É gratificante ver as famílias participando, as crianças e jovens descobrindo talentos, e a população reconhecendo que este espaço é realmente deles. A UsiPaz é fruto de um trabalho pensado para cuidar das pessoas, fortalecer a cidadania e garantir novas oportunidades para os paraenses", ressalta Elieth Braga, secretária de Cidadania e Trabalho (Seac).

A pedagoga Isabela Gonçalves ficou encantada com a estrutura do complexo de cidadania. “Eu vim conhecer os espaços da Usina, especialmente, a biblioteca e fiquei muito surpresa por ter uma estrutura como essa em Capanema. Faço o convite para que todos venham conhecer esse projeto que é surreal de bom. Quem realmente ganha com isso é o povo capanemense”, afirma.

Localizada no Residencial Jardim América, a UsiPaz de Capanema conta com uma ampla estrutura moderna, com salas equipadas para a realização de atendimentos médicos e odontológicos, emissão de documentos, cursos profissionalizantes, assistência social, além de outros espaços como ginásio poliesportivo, bibliotecas, salas de informática e música, piscina, quadra aberta, praça multicultural, entre outras instalações.

Segundo a diretora da UsiPaz Capanema, Eliete Silva, o espaço promove transformações concretas na vida dos moradores do município, a partir da oferta de serviços e atividades gratuitas que antes não estavam disponíveis de forma tão próxima. “A presença da Usina aproxima serviços públicos essenciais da população, fomenta inclusão social e cria oportunidades de formação, lazer e esporte”, destaca Eliete.

A estudante Maria Clara é uma das participantes do curso de informática básica na unidade. “Quero agradecer pela oportunidade que tive em poder ter acesso, gratuitamente, a essa qualificação. Esse curso vai me ajudar nos trabalhos da escola, na minha carreira e também no meu currículo no futuro”, celebra.

Usinas

O projeto faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz). Desde 2021, com a entrega da primeira Usina da Paz, os complexos de cidadania já garantiram mais de 10,1 milhões de atendimentos.