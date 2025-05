Usina da Paz chega a Benevides com estrutura moderna e serviços gratuitos para a comunidade

O município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, passará a ter, a partir desta sexta-feira (16), uma nova referência em serviços e geração de oportunidades para a população, com a chegada da nova Usina da Paz. Esta será a 13ª unidade do projeto, referência nacional na promoção da cidadania e no enfrentamento à violência, entregue pelo Governo do Pará.

Com estrutura moderna, a nova UsiPaz Benevides chega para transformar a vida de milhares de moradores da região, com a oferta de mais de 70 serviços gratuitos em áreas fundamentais para a transformação social.

Localizado na Avenida Martinho Monteiro, no distrito do Murinim, o novo complexo de cidadania estadual chega com equipamentos de ponta e espaços estruturados, voltados para a realização de atividades de educação, cultura, esporte, assistência social, capacitação profissional e atendimentos na área da saúde e cidadania.

Para os moradores do entorno, a expectativa para a entrega da nova Usina é alta, como afirma a comerciante Maria Perpétua Moreira, que mora bem em frente ao novo equipamento público.

“A nova Usina vai melhorar muito a nossa vida. Vai ser uma coisa muito boa, não só para o povo de Benevides, mas também para Benfica, Santa Maria e aqui do Murinim (distrito). Eu e meu marido somos idosos e, muitas vezes, temos dificuldades de sair daqui para ir ao posto médico, então temos esperança de que seremos muito bem-vindos neste lugar, assim como toda a população”, declarou a moradora.

"A entrega da Usina da Paz em Benevides representa um passo muito importante no compromisso que o Governo do Estado tem com a transformação social. Este espaço representa esperança, cuidado e investimento nas pessoas. Um lugar onde sonhos vão se tornar realidade, com acesso gratuito à educação, à cultura, ao esporte, à cidadania e à dignidade. É com muito orgulho que vemos Benevides receber esta estrutura, que vai impactar positivamente a vida de milhares de famílias", disse a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Segurança Pública

A nova Usina da Paz também será um importante instrumento no enfrentamento à violência, como destaca o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Ualame Machado.

“Na segurança pública, é fundamental o policiamento, porém, mais que isso, é importantíssimo também que o Estado esteja sempre presente junto à população. A Usina da Paz de Benevides certamente irá trazer os mesmos resultados que as outras usinas já instaladas no Pará, com redução da criminalidade, com inclusão das pessoas e com geração de emprego e renda, para que a gente possa, cada vez mais, dar segurança à nossa população. Certamente, Benevides viverá um novo tempo”, destacou o titular da Segup.

Usinas da Paz

As Usinas da Paz são complexos de cidadania implantados pelo Governo do Estado para promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis do Estado.

O projeto faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz). Desde 2021, com a entrega da primeira Usina da Paz, os complexos de cidadania já garantiram mais de 9,3 milhões de atendimentos.

Atualmente, 12 Usinas já estão em pleno funcionamento, em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem); nos municípios de Ananindeua, Marituba e Castanhal, na Região Metropolitana; Abaetetuba, no Baixo Tocantins, e Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Somente em 2025, o Estado já realizou as entregas das Usinas da Paz de Castanhal, Marabá e Abaetetuba, beneficiando diretamente mais de 616 mil pessoas.

Mais Usinas

Outras 24 novas UsiPaz seguem em construção, nas cidades de Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas (segunda Usina), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém, no distrito de Icoaraci.