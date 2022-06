Usina da Paz Canaã dos Carajás será inaugurada neste sábado

Neste sábado (4) Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, receberá do Governo do Estado do Pará a Usina da Paz do município, a segunda na região e a sexta do estado. A comunidade terá acesso a mais de 70 serviços de saúde, esporte, lazer, educação e cidadania. O evento contará com a presença do governador Helder Barbalho.

A população que quiser acessar os serviços da UsiPaz deve fazer inscrição. O morador precisa ir presencialmente à recepção da UsiPaz, com original e cópia dos documentos como RG, CPF e comprovante de residência. Após a inauguração, a unidade funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h.

O titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Ricardo Balestreri, declarou que neste momento os últimos ajustes estão sendo executados e que a obra visa melhorar a perspectiva da comunidade. “Estamos realizando os últimos ajustes da UsiPaz Canaã dos Carajás, que está instalada muito próximo de duas grandes comunidades, o Vale da Benção e o Vale do Sossego, que têm um grau de carência muito grande, além de problemas de criminalidade, alto índice de adensamento habitacional e o IDH muito baixo, portanto, uma área que anseia novas oportunidades e que agora será beneficiada e transformada pelo governo do Estado, por meio das Usinas da Paz”, disse.

A UsiPaz Canaã dos Carajás é a segunda na região sudeste do Pará e a sexta no estado. (Reprodução Seac / Nucom)

UsiPaz pelo Pará

A primeira UsiPaz a ser entregue foi a Icuí-Guajará, em Ananindeua, em outubro de 2021; em seguida, a UsiPaz Cabanagem, em Belém; a Nova União, em Marituba; a do Bengui, também na capital paraense; e a mais recente, entregue no dia 18 de maio deste ano, a Usina da Paz Parauapebas. Juntas, elas já somam mais de 300 mil atendimentos, de acordo com a Câmara Técnica Intersetorial da Seac.

Serviço

UsiPaz Canaã dos Carajás

Lançamento: sábado (04/06/22)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das secretarias e fundações para a realização de eventos.