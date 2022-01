Universidades e Faculdades particulares podem se credenciar ao Forma Pará

As Instituições de Ensino Superior (IES) particulares que atuam no estado podem se credenciar para ofertar cursos no "Forma Pará". O edital foi lançado na noite da última quarta-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DOE) e o período para recebimento de propostas será entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, segundo a Errata do edital prevista para ser publicada na segunda-feira (24).

Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o período de inscrição estava previsto para os dias 24 e 25 de janeiro, mas devido à solicitação de adiamento do prazo, por parte dos representantes de IES particulares, algumas alterações no cronograma serão feitas e oficializadas na edição da próxima segunda-feira do Diário Oficial do Estado.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O EDITAL COMPLETO

"Entendemos que as instituições precisam de um tempo maior para levantar os documentos que são exigidos no edital, que segue a rigorosa legislação para o setor", esclarece a secretária em exercício da Sectet e gestora do "Forma Pará", Edilza Fontes.

Segundo a Sectet, o "Forma Pará" oferta atualmente mais de 5.600 vagas em 69 municípios paraenses por meio da parceria com todas as IES públicas instaladas no estado e com as prefeituras ou organizações da sociedade civil. Com a publicação do edital de credenciamento de instituições particulares, o Programa tende a ampliar a oferta de ensino superior no estado.

"Chegamos num ponto em que as IES públicas não conseguem atender a demanda dos municípios por limitações administrativas, então, a solução para continuar expandindo a oferta de cursos é fazer o credenciamento das instituições particulares", informou a secretária.

O edital de credenciamento das IES particulares no Programa Forma Pará prevê a oferta de 1 mil vagas em 22 cursos de nível superior. O total previsto de investimento pelo governo do estado é de R$ 20 milhões. O credenciamento terá validade de 18 meses, podendo ser sucessivamente prorrogado por igual período. A divulgação do resultado do processo de credenciamento está prevista para meados de fevereiro.