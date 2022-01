Ufopa divulga lista de aprovados do Processo Seletivo Especial Forma Pará

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou nesta quinta-feira (5) o resultado definitivo dos candidatos classificados no Processo Seletivo Especial Forma Pará 2021.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A LISTA

Segundo a Ufopa, serão 40 calouros no novo curso de bacharelado em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, que será ofertado em Alenquer, oeste do Pará, pelo programa em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet).

Os candidatos devem realizar a habilitação institucional nos dias 7, 10 e 11 de janeiro de 2022, no Campus Alenquer da Ufopa, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, apresentando os documentos listados no edital.

Os candidatos que não comparecerem no prazo serão automaticamente eliminados do processo seletivo. O início das aulas será no dia 22 de março de 2022.