Ufra: inscrições para o Prosel 2024 seguem até 15 de abril; veja como ter acesso

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) está com inscrições abertas até 15 de abril para o Processo Seletivo Próprio (Prosel) 2024. O Prosel/Ufra 2024 tem o objetivo de preencher 1.105 vagas próprias. Poderão ser acrescentadas vagas dos cursos de graduação da UFRA decorrentes de vagas não preenchidas, desligamentos, transferências e cancelamentos do Processo Seletivo (Sisu/2024).

Estão sendo ofertadas 1.105 vagas e os candidatos podem optar entre as notas das duas últimas edições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). As inscrições são gratuitas e começaram dia 25 de março.

Assim como no ano anterior, em 2024 a Ufra adotou duas formas de ingresso aos cursos de graduação da universidade e dividiu as 2.240 vagas entre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Prosel.

O Prosel Ufra 2024 irá ofertar 1.105 vagas próprias, mas o número pode aumentar, pois as que não forem preenchidas no Sisu serão incorporadas ao Processo Seletivo Próprio. As vagas são para 42 cursos nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

LEIA MAIS:

Saiba como se inscrever

O curso de Letras-Libras, em Belém, não tem vagas próprias no Prosel e as inscrições são para cadastro reserva para vagas remanescentes do Sisu.

Para se inscrever, o candidato deve ter realizado a prova do Enem em 2022 ou 2023 e pode escolher com qual nota irá concorrer a vaga. As inscrições seguem até às 23h59 do dia 15 de abril, horário de Belém, somente pelo SIGAA, neste link(https://sigaa.ufra.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=G).

Novidade

Neste ano, seguindo a portaria Nº 2.027/2023, o Prosel terá mudanças em relação à Lei de Cotas (Lei 12.711/2012). Todos os candidatos inscritos nessa modalidade serão classificados conforme o seu desempenho no Enem e concorrem primeiramente às vagas de ampla concorrência, senão classificados, irão concorrer às vagas destinadas à Lei de Cotas conforme modalidade de inscrição.

Os calouros do Prosel e do Sisu iniciarão as atividades acadêmicas no dia 20 de maio. Com exceção dos cursos de Enfermagem, em Parauapebas, e Letras Língua Portuguesa, em Tomé-Açu, que o início será no segundo semestre.

Cronograma do Prosel 2024

18/03 - Publicação do Edital (https://proen.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=443&catid=2&Itemid=539)

25/03 a 15/04 - Período de inscrições

17/04 - Homologação de inscrições

19/04 - Divulgação do Resultado

A partir de 19/04 - Habilitação da matrícula