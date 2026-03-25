ufra divulga resultado do pse transgênero 2026

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou, nesta quarta-feira (25), o resultado do PSE (Processo Seletivo Especial) Transgênero 2026. O período de matrícula começa nesta quarta-feira mesmo e vai até sexta-feira, dia 27.

As (os) candidatas (os) aprovadas (os) deverão encaminhar os seus documentos para o e-mail habilita.digeps@ufra.edu.br. O resultado e o edital de matrícula podem ser acessados no site da Pró-Reitoria de Ensino (Proen): https://proen.ufra.edu.br