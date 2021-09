UFPA lança Calendário Acadêmico para 2022

A Universidade Federal do Pará (UFPA) já disponibilizou o calendário acadêmico para o ano de 2022. Os alunos da instituição de cursos extensivos terão 200 dias letivos, distribuídos em 100 dias para o 2º período letivo (março a julho) e 100 dias para o 4º período (agosto a dezembro). Já os períodos intensivos totalizam 92 dias, distribuídos no 1º período letivo (janeiro a fevereiro) e no 3º período letivo (julho a agosto). As aulas poderão ocorrer de modo híbrido ou presencial, dependendo das condições de saúde pública local.

“O calendário estabelecido para 2022 propõe os quatro períodos letivos que a Instituição cumpria antes das modificações necessárias em razão do período pandêmico, o que certamente atende mais adequadamente aos diferentes cursos ofertados pela UFPA. Com o avanço da vacinação e considerando-se as condições sanitárias vigentes avaliadas quinzenalmente pelo Grupo de Trabalho da UFPA sobre o novo coronavírus, a Instituição vem retomando suas atividades acadêmicas presenciais, priorizando sempre a saúde da comunidade acadêmica, a situação vacinal dos estudantes, servidores e professores, perante a diversidade dos cursos e das disciplinas”, destaca a pró-reitora de Ensino de Graduação (Proeg/UFPA), Marília Ferreira.

Na UFPA, há cursos que são extensivos e cursos que são intensivos. A principal diferença entre eles é que os cursos extensivos têm aulas no segundo e quarto períodos letivos do calendário acadêmico da UFPA e os intensivos têm aulas no primeiro e terceiro períodos letivos da Universidade. Os cursos intensivos também tendem a ser integrais, ou seja, com aulas durante todo o dia.

Ao que compreende as turmas extensivas, o 2º período letivo começará no dia 14 de março e finaliza em 11 de julho, compreendendo os meses de março (16 dias), abril (24 dias), maio (26 dias) e junho (25 dias). O 4º período terá início no dia 22 de agosto e vai se estender até o dia 21 de dezembro, englobando os meses de agosto (9 dias), setembro (25 dias), outubro (24 dias), novembro (24 dias) e dezembro (18 dias letivos).

Já para as turmas intensivas, o 1º período terá 49 dias. O início será no dia 3 de janeiro (25 dias) e terminará no dia 28 de fevereiro (24 dias). O 3º período terá 43 dias e está programado para começar no dia 1º de julho (26 dias) e terminará em 31 de agosto (17 dias).

O calendário apresenta as ações acadêmicas planejadas em cada período letivo no sistema de controle acadêmico, como por exemplo: oferta de turmas com docentes de outras Unidades; liberação de docentes para outras Unidades; oferta de turmas; homologação da oferta de turmas; momento de matrícula; trancamento de matrícula; processamento da matrícula; análise do processamento de matrícula; ajuste da oferta de turmas; homologação do ajuste de turmas; ajuste da matrícula; processamento do ajuste de matrícula; trancamento automático de alunos sem matrícula; último dia para lançamento de conceitos; cancelamento automático de TCC e estágio; encaminhamento à Administração Superior do relatório de turmas sem lançamento de conceitos; e período para colação de grau.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do núcleo de Atualidades)