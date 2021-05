UFPA faz testes de covid-19: veja como ajudar pesquisa que avalia presença do coronavírus no Pará

O Laboratório de Virologia (LabVir) da Universidade Federal do Pará (UFPA) está desenvolvendo um projeto de pesquisa para identificar a frequência de anticorpos anti-SARS-CoV-2 na população da Região Metropolitana de Belém (RMB) e em comunidades indígenas do Estado do Pará.

Segundo anunciou a instituição, qualquer pessoa, com idade a partir de 12 anos, pode ser voluntária da pesquisa. "Porém, para realizar o exame, é obrigatório que seja feito o agendamento com antecedência, por meio de formulário disponível", diz o Laboratório de Virologia da UFPA.

O formulário está disponível em uma página do Laboratório de Virologia (LabVir).

No caso de menores de 18 anos, o voluntário só poderá ser atendido se estiver acompanhado de um maior responsável.