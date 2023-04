UFPA e Universidade de Luanda assinam termo de cooperação internacional

A Universidade Federal do Pará (UFPA) assinou convênio com a Universidade de Luanda (UniLuanda), na Angola, na última segunda-feira (3). O acordo amplia a possibilidade de mobilidade estudantil e docente, além de uma maior cooperação nas áreas acadêmicas e de pesquisa com instituições estrangeiras. A parceria entre as duas universidades prevê o intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e pessoal administrativo; além de apoio na formação de docentes e técnico-administrativos da UniLuanda, em cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado.

O compromisso foi firmado durante a visita do reitor daquela instituição, Alfredo Gabriel Buza, acompanhado da professora Juliana Landa Canga, ao reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho. Participaram da reunião o pró-reitor de Relações Internacionais da UFPA, Edmar Costa; os professores Adolfo Neto e Joã​​o Márcio Palheta, do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO); e o professor Christian Nunes, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (PPGDAM).

“Não se trata de um simples acordo. Há de se ter em conta que estamos a falar da Universidade Federal do Pará, uma universidade que tem histórico na região e no estado e que também já formou pessoas que hoje estão a contribuir com o estado angolano”, fez questão de destacar o reitor da universidade africana. “Temos aqui a intenção de, a partir desse acordo, aumentar a nossa oferta formativa com cursos de graduação, mas também podermos capacitar nossos docentes ao nível de mestrado e doutoramento para que possamos, então, dar suporte a novas ofertas formativas em Angola”, detalhou Alfredo Buza.

A UniLuanda tem dois anos de criação e é resultado da unificação de quatro institutos autônomos: Instituto Superior para as Tecnologias da Informação e Comunicação, o Instituto Superior de Gestão, Logística e Transportes, além das Faculdades de Artes e de Serviço Social. Atualmente, a instituição oferece 16 cursos de graduação e um em nível de mestrado.

Internacionalização

A UFPA segue em seu propósito institucional de tornar as ações de internacionalização cada vez mais abrangentes e presentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando integrar as práticas trazidas por esse processo à formação integral dos discentes e servidores da comunidade acadêmica.

Para o pró-reitor de Relações Internacionais, Edmar Costa, a nova parceria ratifica os objetivos da política de internacionalização da UFPA “promovendo a ciência, a língua, a cultura e tantos outros aspectos que se tornam possíveis com esses acordos”, disse. “No caso específico de Angola, um país africano, o interesse é cheio de significados adicionais, por conta principalmente das interseções de nossas histórias. Hoje, temos poucos acordos de cooperação com países africanos, e um dos objetivos dessa atual gestão é ampliar o número de acordos e o número de países, promovendo principalmente o intercâmbio de servidores e estudantes, tanto em mobilidade in, quanto em mobilidade out”.

O reitor Emmanuel Zagury Tourinho destacou o esforço contínuo para solidificação da cooperação internacional na UFPA. Ele frisou o histórico de acordos da Instituição com universidades africanas e avaliou que o estreitamento das relações com Angola amplia o horizonte nas trocas culturais com o continente. “Temos muitos interesses comuns e, por isso, podemos aprofundar a cooperação Brasil-África por meio dessas trocas de ensino e pesquisa”, avaliou o reitor.