Vestibular 2023: UFPA convoca candidatos não habilitados na fase de heteroidentificação

Os candidatos que participaram do Processo Seletivo 2023 (PS 2023) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e tiveram indeferimento na etapa de heteroidentificação terão até a próxima terça-feira (11) — conforme definido para cada candidato — para comparecer à universidade a fim de realizar o processo de habilitação. A medida veio após uma decisão judicial que determinou que a UFPA realizasse um levantamento dos diversos casos de candidatos não habilitados — no sistema de cota racial — nesta fase e adotasse novos procedimentos para habilitação desses estudantes. A convocação se destina para os classificados nas 1ª, 2ª e 3ª chamadas do PS 2023.

Os candidatos não habilitados exclusivamente na heteroidentificação que possuem média para classificação em vagas remanescentes da ampla concorrência (respeitada a ordem de repescagem) deverão comparecer nos dias, horários e locais indicados no anexo I da chamada, a fim de firmarem Termo de Ciência e Manifestação de Interesse de Ocupação da Vaga. Os classificados devem portar documento de identificação oficial com foto. Nesses casos, o processo de heteroidentificação não será realizado, já que as vagas de ampla concorrência não exigem validação da autodeclaração de pessoa negra.

Já os candidatos não homologados na heteroidentificação que não obtiveram pontuação para repescagem em vagas remanescentes da ampla concorrência serão submetidos à nova banca de heteroidentificação. Para isso, deverão comparecer nos dias, horários e locais informados no anexo II do edital. Eles deverão portar documento de identificação oficial com foto.

A UFPA detalhou que, em ambos os casos, os estudantes que não comparecerem à UFPA nos dias, horários e locais em que foram convocados perderão o direito à vaga e não serão submetidos à nova avaliação, sendo mantido o indeferimento inicial da habilitação ao vínculo institucional. Ainda segundo a universidade, não estão contemplados nesta chamada os estudantes indeferidos em outras fases da habilitação (análise documental e/ou verificação PcD) para além da heteroidentificação.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)