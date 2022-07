UFPA é considerada a 75ª melhor universidade da América Latina e do Caribe em 2022

A Universidade Federal do Pará (UFPA) foi classificada na 75ª posição do Times Higher Education Latin America University Rankings 2022, sistema que avalia o desempenho global das universidades. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (14) e coloca a UFPA 19 posições acima da edição de 2021. Foram 197 instituições avaliadas, 20 a mais que no ano anterior, de 13 países da América Latina e do Caribe.

Se consideradas apenas as instituições brasileiras, a UFPA encontra-se na 34ª posição. O ranking levou em consideração as principais dimensões dos centros: ensino (o ambiente de aprendizagem); pesquisa (volume, receita e reputação); citações (influência da pesquisa); perspectiva internacional (pesquisadores, estudantes e cooperações); e renda da indústria (transferência de conhecimento). Os indicadores são os mesmos usados no THE World University Rankings, com a diferença que há uma mudança nos pesos avaliados para refletir as características das universidades da América Latina.

A performance da UFPA revelou melhorias em quase todas as dimensões, com destaque para as áreas de ensino, pesquisa e citações, que tiveram maior percentual de crescimento na pontuação. A nota geral da universidade ficou em 46.3 e teve melhor desempenho na área de ensino, com 55.9, seguido pela renda da indústria, com 46.2; pesquisa, com 46.1; citações, com 36.4; e perspectiva internacional, com 27.9. A avaliação corresponde à posição de 1200+ na colocação mundial, divulgado no segundo semestre do ano passado.

O reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, ressalta que o resultado é mais uma demonstração do reconhecimento cada vez maior da entidade. “Só em 2022, já recebemos quatro avaliações muito positivas em diferentes rankings internacionais, com melhorias em indicadores importantes de formação de pessoas, de produção científica e de impacto social. Em todos esses rankings, temos alcançado patamares mais elevados a cada ano, fruto dos esforços da nossa comunidade em manter a universidade ativa, mesmo com todas as contingências. Vemos, cada vez mais, a UFPA figurar não apenas como melhor do Norte, como é conhecida, mas como uma das melhores do Brasil e do mundo”, afirmou.

A expectativa é que o futuro alcance novos avanços. Cristina Yoshino, pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e presidente do Comitê de Métricas, Desempenho Acadêmico e Indicadores Interinstitucionais da UFPA, avalia que “a medida em que submetemos dados mais completos aos rankings internacionais, alcançamos posições que melhor retratam o desempenho da UFPA e conseguimos estabelecer parâmetros comparativos com outras universidades de igual ou maior porte. Ainda que saibamos que essas avaliações consideram apenas uma parte do que fazemos, reconhecemos que são referências importantes para identificar potenciais pontos de melhoria”.

Ranking

A Pontifícia Universidade Católica do Chile é a primeira colocada na edição do THE Latin America University Rankings 2022. Três universidades brasileiras ocupam as demais posições: a Universidade de São Paulo (Usp), em segundo lugar; a Universidade de Campinas (Unicamp), em terceiro; e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na 4ª colocação. Ao todo, 72 instituições brasileiras foram ranqueadas.

Em 2021, a UFPA ficou na 94ª colocação, com nota geral de 39.1, tendo como maiores indicadores: renda da indústria, com 48.2, e ensino, somando 42 pontos, seguidas de pesquisa, com 40.4; citações, com 34.9; e perspectiva internacional, com 27.

A UFPA também teve destaque em outros rankings internacionais divulgados em 2022: no QS World University Ranking 2023, publicado em junho, ficou entre as 1400 instituições classificadas, de apenas 35 universidades brasileiras e 190 universidades latinoamericanas.

No Times Higher Education Impact Rankings 2022, a UFPA está entre as 400 instituições do mundo que mais contribuem para o desenvolvimento sustentável; e no SCImago Institutions Rankings 2022, subiu 75 posições em relação à edição 2021.