UFPA divulga lista de convocadas na 2ª chamada do PSE Indígenas e Quilombolas 2024

O Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC) da Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou a convocação dos candidatos classificados na segunda chamada do Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas 2024 (PSE I/Q UFPA 2024). Agora, os convocados devem realizar o processo de habilitação ao vínculo institucional que inicia com o preenchimento do Cadastro Online de Calouros (COC), que ficará disponível a partir de 17h do dia 5 de fevereiro até às 17h do dia 9 fevereiro de 2024. Além dessa etapa, haverá outra etapa presencial para a verificação dos documentos originais, em local e data a serem divulgados.

Na primeira fase da habilitação, o candidato deverá acessar o COC utilizando número de inscrição e RG informados na inscrição do PSE 2024-1 I/Q e preencher seus dados cadastrais, além de anexar documentação, conforme solicitada no edital. Após esse envio, será realizada uma análise da documentação para a validação. Quem tiver a documentação indeferida ainda poderá interpor recurso via COC no prazo de 48h, contados da publicação do resultado da análise documental. Já o candidato que não realizar esse processo de habilitação via COC no período determinado será considerado faltoso e perderá direito à vaga.

Comprovação presencial

Após a análise e deferimento da documentação enviada pelo COC, será realizada a segunda fase da habilitação do PSE I/Q 2024, que vai se dar por meio da conferência e validação dos documentos originais dos candidatos homologados na primeira etapa.

A apresentação da documentação será realizada em local, data e horário a serem divulgados na página do Ciac. Os documentos originais que deve​m ser apresentados são: Cédula de Identidade (RG), Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico Integrado ao Médio. Quem não comparecer à entrega dos documentos originais para conferência perderá o direito à vaga.

Após a conclusão e o deferimento da segunda etapa da habilitação, a(o) candidata(o) terá seu vínculo institucional deferido e estará apto à matrícula nas atividades acadêmicas do curso para o qual foi classificada(o). O número da matrícula poderá ser consultado na aba Relatório de Candidatos Homologados, Cadastrados e Matriculados no SIGAA, que pode ser acessado pela página do Ciac.

Desistência

O estudante convocado que desejar desistir da vaga para a qual foi classificado deverá enviar o seu pedido de desistência para o e-mail habilitacao.ciac@ufpa.br, informando no assunto: “desistência_curso_nome do candidato”.