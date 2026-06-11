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UFPA divulga 5ª repescagem nesta quinta-feira (11), com vagas em 177 cursos

O sistema para habilitação ficará disponível até às 16h do dia 17 de junho de 2026

O Liberal
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Divulgação do Listão do vestibular da UFPA é um dos mais aguardados (Arquivo / O Liberal)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou nesta quinta-feira (11) a  6ª Chamada do Processo Seletivo 2026 e 5ª repescagem deste ano, através do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC). As vagas estão distribuídas entre 177 cursos, disponíveis nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém,Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Soure, Tucuruí e outros municípios.

Agora, as(os) candidatas(os) classificadas(os) devem realizar a habilitação ao vínculo institucional que inicia hoje, com a abertura do Cadastro Online de Calouros para o preenchimento de dados e envio de documentação. O sistema ficará disponível até às 16h do dia 17 de junho de 2026. Os demais prazos e as informações para a realização de todas as fases da habilitação estão disponíveis no Edital de Convocação.

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Assim como ocorreu na chamada anterior, o processo de habilitação ao vínculo institucional será dividido nas seguintes fases: preenchimento cadastral e envio da documentação pelas(os) calouras(os) via Sistema de Cadastro Online de Calouros; validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), de pessoa quilombola ou de pessoa indígena, para ocupantes de vagas de cotas PPI; verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD), por Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD, para as(os) candidatas(os) classificadas(os) em vagas destinadas a PcD.

Perderá o direito à vaga a(o) candidata(o) que faltar a qualquer uma das etapas para a qual for convocada(o) e/ou deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no edital ou não comprovar a cota para a qual foi classificada(o). Somente as(os) candidatas(os) que tiverem os seus respectivos vínculos institucionais deferidos estarão aptos à matrícula nas atividades acadêmicas.

Sistema de Cadastro Online de Calouros

Para realizar o processo de habilitação, a(o) candidata(o) deve acessar o Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC), que estará aberto das 16h de hoje, 11 de junho, até às 16h do dia 17 de junho de 2026, e preenchê-lo corretamente, incluindo toda a documentação obrigatória à vaga para a qual se classificou. O COC poderá ser acessado com o número de inscrição e o número de CPF da(o) candidata(o) inscrita(o) no PS 2026.

Vale lembrar que, além dos documentos obrigatórios a todas(os) as(os) classificadas(os), em caso de ocupação de vaga destinada a um dos seguintes grupos: PCDA (Cota Adicional PcD), E (Cota Escola), EPCD (Cota Escola PcD), EQ (Cota Escola Quilombolas), EPPI (Cota Escola PPI ), ER (Cota Escola Renda), ERPCD (Cota Escola Renda PcD), ERQ (Cota Escola Renda Quilombolas) e ERPPI (Cota Escola Renda PPI), haverá a necessidade de apresentação de documentação específica, que pode ser conferida no Edital de Habilitação e na página do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac).

Quem não realizar o preenchimento do COC dentro do prazo previsto no edital pode vir a perder a vaga para a qual foi classificada (o).

Serviço

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aprovados na ufpa

6ª Chamada do Processo Seletivo 2026

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