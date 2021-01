Uepa lança cartilha infantil sobre alimentação na pandemia

Informações dirigidas às crianças e responsáveis sobre higienização adequada dos alimentos, alimentação saudável e os cuidados com o novo coronavírus compõem a cartilha 'Covid-19: Alimentação e Cuidados com as Crianças Durante a Pandemia'.

Ela foi elaborada por alunas do curso de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Para (Uepa), sob orientação da professora Luciane do Socorro Nunes dos Santos Brasil, nutricionista e doutora em Química.

A publicação é da Editora da Uepa (Eduepa), em formato digital, o livro encontra-se disponível para ser baixado gratuitamente no site.

As ilustrações são de Flávio Araújo. Todo o conteúdo educativo está disponível no site da editora. Para acessá-la, clique aqui.

De acordo com a professora, no contexto pandêmico de Covid-19, as crianças, pelo fato de não serem vistas como grupo de risco da doença, não foram tão priorizadas no conjunto de ações educativas, de uma forma tão específica, voltada para elas.

"De modo geral, a preocupação voltou-se ao papel das crianças na disseminação do SARS-CoV-2 e a ideia de fazer a cartilha surgiu dessa observação. Eu gosto de trabalhar com projetos dentro das disciplinas, para que os alunos percebam que podem desenvolver uma produção, se ela caminhar junto com o professor. O nosso curso é muito prático com atividades dentro dos laboratórios, mas, diante da pandemia e com o ensino remoto, tivemos de encontrar outras saídas e a produção da cartilha coloca em prática os conhecimentos adquiridos”, diz a professora.

Para a aluna Ádria Diva dos Santos Pereira, “não se tinha algo simples para que as crianças entendessem, mas elas precisam captar a informação e tomar os cuidados necessários, para que possam ajudar a si mesma e a seus familiares. Por isso, nós trouxemos uma linguagem mais simples e didática”, afirma. Tudo foi produzido remotamente.

Além de alcançar as crianças, a estudante Clara Beatriz Negrão de Almeida explica que as autoras tinham uma preocupação de que o material fosse de fácil compreensão também para os pais, em questões que vão desde a atenção com a higienização até o preparo das receitas sugeridas. E por falar em receitas, na sessão Receitinhas, Luciane Brasil comenta que elas priorizaram “coisas simples de fazer, com ingredientes saudáveis e de forma higiênica”.

APRENDIZADOS

Em 17 páginas, as autoras não apenas compartilham os aprendizados obtidos no curso de Tecnologia de Alimentos, como traduzem o que aprenderam em relação à Covid-19. Como nutricionista, Luciane Brasil explica que o mais difícil para a população aprender em relação à alimentação saudável reside em um ponto principal: a organização.

“As pessoas colocam sempre muito obstáculo à alimentação saudável, dizem que é caro, que demanda muito tempo, mas é algo que, para dar certo, deve entrar no nosso planejamento doméstico diário”, ressalta.

Como parte desse planejamento, está a elaboração de um cardápio semanal que, segundo a professora, não costuma ser feito, seja por razões culturais, que levam as pessoas a decidirem no dia aquilo que “estão com vontade de comer”, ou por razões econômicas, “que se impõem como dificuldade para muita gente que não pode comprar antecipadamente os alimentos, como as proteínas, para armazenar”, avalia Luciane.