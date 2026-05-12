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Uepa divulga nova repescagem do Prosel 2026 e do curso de Gastronomia; confira os convocados

A 5ª repescagem do Processo Seletivo 2026 (Prosel) convocou mais de 40 candidatos para 9 cursos. A 4ª repescagem para o curso de Gastronomia convocou 18 candidatos para o curso de Tecnólogo em Gastronomia

O Liberal
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Imagem meramente ilustrativa mostra listões na parede na Uepa (Foto: Loan Bastos | Ascom Uepa)

Dois novos editais de convocações subsequentes de processos seletivos foram divulgados pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) nesta nesta terça-feira (12). Estão disponíveis a 5ª Repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2026 e a 4ª Repescagem do curso de Gastronomia. A Universidade reforçou que os candidatos convocados devem ficar atentos aos prazos e procedimentos para a matrícula na Instituição de Ensino Superior.

Confira AQUI os convocados na 5ª Repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2026 
Confira AQUI os convocados na 4ª Repescagem do curso de Gastronomia

Convocados

A 5ª repescagem do Processo Seletivo 2026 (Prosel) convocou mais de 40 candidatos para 9 cursos, distribuídos nos municípios de Ananindeua, Belém, Marabá e Santarém, enquanto a 4ª repescagem para o curso de Gastronomia convocou 18 candidatos para o curso de Tecnólogo em Gastronomia ofertado em Belém. As listagens completas estão disponíveis no site www.uepa.br.

Pré-matrícula

Todos os convocados devem realizar a pré-matrícula on-line por meio do Sistema de Integração e Gestão Acadêmicas (Sigaa), conforme orientação dos editais de repescagem, nos dias 12 e 13 de maio. 

Nos dias 13 e 14, das 9h às 13h, os candidatos aprovados em modalidades de cotas devem comparecer às comissões institucionais de heteroidentificação, verificação de pessoa com deficiência (PcD) e análise de renda.  Ainda nos dias 13 e 14, das 9h às 14h, será a confirmação presencial de matrícula, que deve ser feita no campus onde o estudante cursará a graduação. Já os candidatos da ampla concorrência devem realizar essa etapa nos dias 14 e 15, das 8h às 14h.

Documentos necessários para matrícula 

1. Declaração de Ocupação de Vaga Única, fornecido no ato da matrícula;

2. Carteira de Identidade;

3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4. Certidão de Nascimento ou Casamento;

5. Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);

6. 1 foto 3x4 recente (colorida);

7. Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

8. Histórico Escolar do Ensino Médio;

9. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

10. Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

11. Formulário de Autodeclaração;

12. Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena, para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais quilombola e que sejam indígenas;

13. Declaração comprobatória de pertencimento à comunidade Quilombola, para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais-quilombola e que sejam quilombolas;

14. Documento da condição autodeclarada de Pessoa com Deficiência (para candidatos convocados nas cotas PcD ou Vaga Adicional PcD), além de Laudo Médico nos termos do item 5.1 e 5.2 e exames complementares previstos no item 5.6. do edital 13-2026 publicado em www.uepa.br;

15. Autodeclaração de Atendimento ao Requisito Renda (para candidatos convocados na cota renda), além da documentação comprobatória prevista no item 6.3 do edital 13-2026;

16. Laudo médico, comprovando a perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de (500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (para candidatos classificados no Curso de Licenciatura em Libras - Vagas para Pessoas Surdas).

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