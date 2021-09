TV Liberal lança documentário "João de Nazaré" em 30 de setembro

A relação do jornalista, escritor, professor universitário e membro da Academia Paraense de Letras, João Carlos Pereira, falecido em 10 de novembro de 2020, com o Círio de Nazaré será exposta no documentário "João de Nazaré". Esse trabalho é uma iniciativa da TV Liberal e passará ser conhecido do público no próximo dia 30 de setembro.

O diretor de Programação da TV Liberal, Elton Magalhães, explica como será esse lançamento. "Faremos uma Avant-première do documentário no próximo dia 30/09 em duas sessões no auditório da TV Liberal para colaboradores do Grupo Liberal e convidados da família do João Carlos", revela.

Para concretizar esse projeto, foi necesário todo um planejamento e ações focadas em levar um trabalho de qualidade para o público que aprecia a festa maior dos paraenses, que, ainda em 2019, vinha reunindo 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém no segundo domingo de outubro. E concretizar uma homenagem a João Carlos Pereira, falecido aos 61 anos de idade e que tinha participação e envolvimento pessoal e profissional na cobertura jornalística do Círio de Nazaré a partir de veículos do Grupo Liberal.

Para atingir a essa meta, a produção de "João de Nazaré" começou a ser gravada em 2018. "Na ocasião, convidei a reconhecida diretora de cinema Ângela Zoe, da Documenta Filmes, a produzirmos este especial onde abordaríamos por meio de depoimentos e imagens inéditas, os principais temas que permeiam a história do Círio de Nazaré, narrado e conduzido pelo querido João Carlos Pereira. Aperfeiçoamos o conteúdo em 2019 e lançaríamos em 2020. Porém a pandemia prorrogou a estreia e levou também nosso eterno amigo João. Assim decidimos homenageá-lo adequando o seu nome e o da nossa mãezinha no documentário “João de Nazaré”, conta Elton Magalhães.

Assim, a direção e produção ficaram a cargo da Documenta Filmes, e roteiro, captação e edição, com a TV Liberal. Em "João de Nazaré", o público vai poder conferir uma série de atrativos, de vez que o documentário traz imagens e depoimentos inéditos de João Carlos Pereira, gravados em 2018.

Com trilha sonora exclusiva composta pelo violonista Salomão Habib, as histórias contadas por um dos maiores pesquisadores da maior festa religiosa do Brasil ganham emoção em mais um Círio que terá restrições por causa da pandemia. O documentário tem 60 minutos de duração e está dividido em dois episódios que serão exibidos na TV Liberal nos dias 2 e 9 de outubro, após o Jornal Hoje.

Poeta

Além dos depoimentos, como adianta Elton Magalhães, o trabalho valoriza o João escritor, da palavra, sob uma perspectiva pouco conhecida: o João poeta. O ponto de partida, então, é um poema que fala sobre o Círio em cinco sentidos. Os textos são narrados por uma personagem que releva o João devoto, mariano.

O documentário traduz a intenção da TV Liberal de apresentar histórias de personagens populares que fazem do Círio de Nazaré um dos maiores acontecimentos religiosos do País. "O trabalho mostra em profundidade o João que dominava a história do Círio no ano em que completaria 20 anos de participação nas transformações da TV Liberal. A relação dele com o Círio era intensa e emocionante. Por esta razão, o nome da obra é 'João de Nazaré' ", afirma Elton.

Sem João

Quando foi confirmado o óbito de João Carlos Pereira, após permanecer internado em hospital em Belém, lutando contra o coronavírus, muita gente se emocionou. Entre essas pessoas, além de familiares e organizadores do Círio de Nazaré, estão os profissionais de Imprensa que conviveram de perto com o jornalista e escritor. É o caso dos jornalistas e funcionários da TV, Rádio, Portal e Jornal O Liberal. Por isso, neste que será o primeiro Círio sem a participação física de João Carlos, o desafio se estende a todos os admiradores e amigos do jornalista.

"Será um desafio para todos os colaboradores da TV Liberal. Seria o 20° ano dele na transmissão, contanto histórias de bastidores, esclarecendo dúvidas e interpretando simbologias da grande procissão. Porém, entendemos que João era um profissional singular. Não há substituto. Ele era único e nos ensinou muito nessas quase duas décadas", pontua Elton Magalhães. Após o lançamento neste dia 30, o documentário "João de Nazaré" estará disponível na GloboPlay.

João Carlos Pereira morreu em 10 de novembro de 2020. Ele estava internado em função de complicações a partir de infecção pelo novo coronavírus. João deixou quatro filhas, uma neta e esposa. Ele preparava um livro sobre o Círio. João Carlos foi responsável pela elaboração de livro sobre os 25 anos da TV Liberal. Vinha atuando como colunista em O Liberal. Em 2 de novembro, já internado, publicou sua última crônica, versando sobre o diagnóstico da doença, os dias no hospital e a fé em Nossa Senhora de Nazaré.