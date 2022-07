TRE do Pará abre exposição 'Memórias Políticas de Santarém'

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Santarém está promovendo uma exposição de fotografias, vitrais e vídeos com o tema “Exposição Memórias Políticas de Santarém”. O trabalho artístico conta a origem, a formação e um resumo da vida política no período das eleições, além da história do voto e da herança cultural da cidade. A exposição estará disponível para o público a partir desta terça-feira (12), no Centro Cultural João Fona, localizado na Praça Avenida Adriano Pimentel, s/n, bairro da Prainha, e poderá ser visitada durante10 dias, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

A exposição faz parte da comemoração dos 90 anos da Justiça Eleitoral no Brasil, comemorado em fevereiro deste ano, e ainda dos 77 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral no Pará, celebrada em junho do ano passado.

No total, serão 70 obras expostas, que contam parte da trajetória histórica e política da cidade, desde a sua fundação no Brasil Colônia, passando pelo Império, os primeiros anos da República até chegar aos dias de hoje.

A exposição é resultado de uma pesquisa histórica, conforme relatou a coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Pará, Elaine Santana. ”Servidores, historiadores e estagiários do Centro Cultural da Justiça Eleitoral, que pesquisaram nos jornais, livros do Centur, Biblioteca Nacional, Tribunal Superior Eleitoral, livros e blogs de autores locais de Santarém, como o Padre Sidney e o Instituto Cultural Boanerges Sena. Também foram utilizadas fotos da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Santarém e do TRE do Pará”, destacou.

Mais detalhes

De acordo com Elaine, a cidade de Santarém, conhecida como a “Pérola do Tapajós”, foi escolhida para receber a exposição pelo fato de, historicamente, ser marcada por diversos acontecimentos políticos desde a origem. Outro motivo é que a cidade sempre foi vista como o principal centro urbano, financeiro, comercial e cultural do oeste do estado do Pará. O município é ainda um dos mais antigos da região amazônica e se constituiu como um dos mais importantes também, conforme informou a coordenação da exposição.

O projeto da exposição se alinha ao Planejamento Estratégico do Tribunal 2021-2026, aprovado pela Resolução TRE do Pará nº 5.685/2021, que possui como macrodesafios a Garantia dos Direitos Fundamentais e o Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade, que buscam “garantir os direitos fundamentais de todas as pessoas, com a facilitação do acesso aos serviços da Justiça Eleitoral, promovendo a inclusão dos diversos atores sociais, em especial das minorias, a conscientização e a formação política, considerando-se as peculiaridades”, ressalta o documento.

Integração

A Justiça Eleitoral gerencia um cadastro de mais de 5,7 milhões de eleitoras e eleitores espalhados por 144 municípios e o trabalho artístico é uma das formas encontradas para promover a aproximação com a sociedade é justamente a promoção de atividades culturais com a participação de artistas locais. Nesse contexto, a proposta desse trabalho nas dependências do Fórum Eleitoral, com recortes do resgate da memória política do município, fomenta a ligação com a comunidade local e a humanização do espaço, utilizando as fotografias do acervo da Justiça Eleitoral que serão dispostas permanentemente nas dependências do local, como o objetivo de promover a melhor qualidade de vida no espaço e, ao mesmo tempo, buscar a integração da Justiça Eleitoral com a comunidade local.