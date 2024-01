Trânsito no km 10 da BR-316, em Marituba, terá desvio para içamento de passarela

Durante a noite e madrugada desta quinta (18) e sexta-feira (19), o trânsito na rodovia BR-316, à altura do quilômetro 10, em Marituba, sofrerá alterações. Por conta do içamento da passarela número 13, será necessário desviar o fluxo de veículos. A informação é do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela obra.

Ainda nesta quinta-feira, a alteração será no sentido Belém-Marituba, das 22h às 5h. O tráfego será direcionado para o sentido oposto da via em mão dupla. Já na sexta, o sentido Marituba-Belém é que terá mão dupla no sentido oposto da via, entre 22h e 5h.

O NGTM recomenda aos condutores que trafegam pela rodovia que redobrem a atenção nos trechos de desvio do trânsito, obedecendo à sinalização. A operação conta com o apoio do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran).