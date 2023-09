​Quarta passarela do BRT Metropolitano será liberada no próximo sábado (30)

O acesso à quarta passarela do BRT Metropolitano, localizada no km 4, da BR-316, será liberado no próximo sábado (30). A estrutura fica próxima à antiga Arena Yamada, no bairro da Águas Lindas, em Ananindeua. Segundo o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), esta é a quarta passarela entregue, das 13 previstas no projeto de reestruturação dos 10,8 km iniciais da rodovia BR-316. As demais, já em funcionamento, ficam localizadas nos quilômetros 4, 6 e 7.

VEJA MAIS

“Com esta quarta passarela entregue, temos o objetivo de garantir a segurança de pedestres e ciclistas, além de dar maior fluidez ao tráfego de veículos ao longo dos primeiros quilômetros da rodovia. Na medida em que as passarelas ficarem prontas, vamos liberar para uso da população”, afirma Eduardo Ribeiro, diretor-geral do NGTM.

Inicialmente, todo o acesso à passarela 7 se dará pelas rampas projetadas para atender ciclistas e cadeirantes. A rampa que dá acesso ao canteiro central do BRT está temporariamente bloqueada, pois a área ainda se encontra em obras.

Passarelas

O NGTM está implantando 13 passarelas ao longo dos primeiros 10,8 quilômetros d​e rodovia – trecho gerenciado pelo Governo do Estado –, que vai desde o Entroncamento até Marituba.​

Com 52 metros de extensão e distância de 600 a 700 metros entre elas, as passarelas têm estrutura metálica e piso em “steel deck”, uma laje mista de forma metálica com concreto armado. Elas contam com escadas para pedestres e três rampas de acesso, sendo duas instaladas nas laterais da pista, e uma terceira conectada às estações de passageiros, no corredor central do BRT Metropolitano.