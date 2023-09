Círio 2023: reunião define medidas para segurança dos romeiros no trecho em obras na BR-316

A segurança dos romeiros e o trajeto das procissões da Festividade de Nazaré na Rodovia BR-316 foram tratados por reunião feita nesta quinta-feira (21) entre a Diretoria da Festa de Nazaré, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e diretores do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). A meta foi organizar o trajeto no canteiro de obras do BRT Metropolitano.

As várias frentes das obras de reestruturação da BR-316 exigem atenção e cuidados redobrados com os romeiros que vão acompanhar as procissões do Traslado para Ananindeua e Marituba, e a Romaria Rodoviária, e também com os que caminham até Belém pelos trechos da rodovia. “Nosso objetivo é garantir a segurança do percurso das procissões e fazer todos os ajustes necessários”, resume o diretor-geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

Apoio aos romeiros durante o Traslado



O trajeto e as ações que podem ser feitas para que os eventos ocorram com tranquilidade foram discutidos durante reunião. Ao longo dos 10,8 quilômetros que passam por obras haverá pontos de acolhimento e repouso, com a finalidade de prevenir os romeiros sobre os perigos das obras e orientar sobre os caminhos a seguir.

“Temos duas procissões que passam pela BR. Tanto o NGTM quanto a PRF vão fazer ajustes para que haja conforto e tranquilidade, para que não haja problemas nas homenagens. Tudo está sendo criado para que as procissões sejam feitas na sua normalidade, com segurança. Círio é isso, todos dão as mãos para o grande resultado”, pondera o diretor de Procissões do Círio, Antônio Sousa.

“Esse alinhamento é fundamental para manter a segurança de todo o evento. Encaramos isso como uma missão policial, e existe todo esse planejamento para evitar qualquer transtorno que venha a atentar contra a segurança do trajeto e de qualquer participante”, disse o membro da Diretoria da Festa.