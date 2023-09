Círio 2023: museu Memória de Nazaré estará com novos horários em outubro

O espaço Memória de Nazaré, que faz parte do complexo da Basílica Santuário, contará com novos horários em outubro. De segunda-feira a sábado, o horário de funcionamento será de 9h às 13h e de 15h às 20h. Durante as procissões da quadra nazarena, o memorial também funcionará em horários especiais: no domingo do Círio, de 15h às 21h; no domingo Romaria das Crianças, de 8h às 15h; e no Recírio, de 8h às 12h

O local abriga centenas de objetos carregados de histórias e está diariamente de portas abertas para receber turistas e devotos que desejam conhecer um pouco mais sobre a grande devoção do povo paraense. Além disso, o Memória de Nazaré retrata a história do achado da Imagem Nossa Senhora de Nazaré pelo caboclo Plácido, e toda a história difundida até a realização do Círio de Nazaré. espaço ainda conta com mantos oficiais usados pela da Imagem Peregrina durante as edições anteriores do Círio de Nazaré.

Instalado ao lado da Casa de Plácido e inaugurado em 2012, o Memória de Nazaré abriga uma exposição permanente que conta a história da fé e da devoção mariana. Para aqueles que possuem interesse em visitar o espaço em outro horário, é necessário realizar agendamento pelo e-mail: seatur@santuariodenazare.com.br ou pelo telefone 4009-8481.

Confira os horários de funcionamento no mês de outubro:

Segunda- feira a sábado: 9h às 13h 15h às 20h

Domingo do Círio: 15h às 21h

Domingo Romaria das Crianças: 8h às 15h

Recírio: 8h às 12h