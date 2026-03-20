Trânsito fica intenso na rodovia Pa-279 após acidente

Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Viação Trans Iriri deixou uma pessoa morta na rodovia PA-279, em Tucumã, no sul do Pará, na tarde desta sexta-feira (20).

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu nas proximidades da lixão da cidade. Até o final da tarde o trânsito seguia intenso na rodovia.

Equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegarem constataram o óbito da vítima. O trânsito na PA-279, nos dois sentidos da via, no trecho com destino a São Félix do Xingu, ficou congestionado