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Trânsito fica intenso na rodovia Pa-279 após acidente

Até o final da tarde desta sexta (20) as duas vias da rodovia seguiam congestionadas

O Liberal
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Acidente causa congestionamento na PA-279,nesta sexta (20) (Redes Sociais)

Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Viação Trans Iriri deixou uma pessoa morta na rodovia PA-279, em Tucumã, no sul do Pará, na tarde desta sexta-feira (20). 
Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu nas proximidades da lixão da cidade. Até o final da tarde o trânsito seguia intenso na rodovia.

Equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegarem constataram o óbito da vítima. O trânsito na PA-279, nos dois sentidos da via, no trecho com destino a São Félix do Xingu, ficou congestionado

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