Totens para denunciar violência contra a mulher já passam de 1,4 mil atendimentos

Mulheres no Pará têm mais uma opção para denunciar casos de violência sem precisar ir até uma delegacia. Os chamados Totens de Atendimento à Mulher, instalados em pontos estratégicos, já somam mais de 1,4 mil acionamentos desde que começaram a funcionar, em março de 2025.



Nesta sexta-feira (8), um novo equipamento será instalado no Hospital Regional de Salinópolis, ampliando o acesso ao serviço fora da Região Metropolitana de Belém.



Na prática, os totens funcionam como um ponto de atendimento rápido: é possível registrar boletim de ocorrência, pedir medida protetiva de urgência e buscar orientação. O atendimento é feito de forma virtual, com suporte da Polícia Civil, e funciona 24 horas por dia.



Entre os principais usos estão:



Registro de boletim de ocorrência por violência doméstica

Contato direto com atendimento especializado

Informações sobre delegacias da mulher

Orientações sobre direitos e formas de proteção

Os dados mostram que o registro de ocorrências lidera a procura, seguido por pedidos de orientação e busca por canais de atendimento.



Hoje, os equipamentos estão concentrados principalmente na Grande Belém, em locais como unidades de segurança, espaços públicos e hospitais. Com a chegada a Salinópolis, a ideia é facilitar o acesso para quem está fora da capital.



Além dos totens, mulheres podem buscar ajuda pelos canais tradicionais:

190, em casos de emergência

181 (Disque-Denúncia), com anonimato garantido

WhatsApp da assistente virtual (91) 3210-0181

Plataforma online “SOS Mulher”, que permite cadastro prévio para agilizar o atendimento

No caso do SOS Mulher, a vantagem é que, ao ligar para o 190, a localização pode ser identificada automaticamente, o que ajuda a acelerar o envio de viaturas.



Onde encontrar os totens:



Os equipamentos estão em pontos como unidades de segurança e saúde na Grande Belém, incluindo bairros como Marco, São Brás e Terra Firme, além de municípios como Ananindeua e Castanhal. Agora, Salinópolis passa a integrar a lista.



A orientação é que mulheres em situação de violência procurem o canal mais acessível no momento — presencial, virtual ou por telefone — para garantir atendimento rápido.