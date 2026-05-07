Totens para denunciar violência contra a mulher já passam de 1,4 mil atendimentos
Mulheres no Pará têm mais uma opção para denunciar casos de violência sem precisar ir até uma delegacia
Mulheres no Pará têm mais uma opção para denunciar casos de violência sem precisar ir até uma delegacia. Os chamados Totens de Atendimento à Mulher, instalados em pontos estratégicos, já somam mais de 1,4 mil acionamentos desde que começaram a funcionar, em março de 2025.
Nesta sexta-feira (8), um novo equipamento será instalado no Hospital Regional de Salinópolis, ampliando o acesso ao serviço fora da Região Metropolitana de Belém.
Na prática, os totens funcionam como um ponto de atendimento rápido: é possível registrar boletim de ocorrência, pedir medida protetiva de urgência e buscar orientação. O atendimento é feito de forma virtual, com suporte da Polícia Civil, e funciona 24 horas por dia.
Entre os principais usos estão:
Registro de boletim de ocorrência por violência doméstica
Contato direto com atendimento especializado
Informações sobre delegacias da mulher
Orientações sobre direitos e formas de proteção
Os dados mostram que o registro de ocorrências lidera a procura, seguido por pedidos de orientação e busca por canais de atendimento.
Hoje, os equipamentos estão concentrados principalmente na Grande Belém, em locais como unidades de segurança, espaços públicos e hospitais. Com a chegada a Salinópolis, a ideia é facilitar o acesso para quem está fora da capital.
Além dos totens, mulheres podem buscar ajuda pelos canais tradicionais:
190, em casos de emergência
181 (Disque-Denúncia), com anonimato garantido
WhatsApp da assistente virtual (91) 3210-0181
Plataforma online “SOS Mulher”, que permite cadastro prévio para agilizar o atendimento
No caso do SOS Mulher, a vantagem é que, ao ligar para o 190, a localização pode ser identificada automaticamente, o que ajuda a acelerar o envio de viaturas.
Onde encontrar os totens:
Os equipamentos estão em pontos como unidades de segurança e saúde na Grande Belém, incluindo bairros como Marco, São Brás e Terra Firme, além de municípios como Ananindeua e Castanhal. Agora, Salinópolis passa a integrar a lista.
A orientação é que mulheres em situação de violência procurem o canal mais acessível no momento — presencial, virtual ou por telefone — para garantir atendimento rápido.
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