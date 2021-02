Terminal Hidroviário registra queda no movimento de passageiros em janeiro

Entre 1º e 31 de janeiro deste ano, o Terminal Hidroviário de Belém (THB) registrou 561 viagens, sendo 279 embarques e 280 desembarques, com um fluxo total de 55.141 passageiros. Isso representa uma média de 1.799 passageiros por dia em trânsito. A queda foi de aproximadamente 28% em relação a janeiro de 2020, quando 76.573 pessoas passaram pela estação fluvial. Os dados são da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), administradora do espaço, divulgados nesta quinta-feira (4). Diante da pandemia, a CPH vem redobrando os protocolos de segurança nas dependências do terminal.

Os destinos mais procurados em janeiro foram Porto Camará, Ponta de Pedras, Soure e Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, e Macapá, no estado vizinho do Amapá. Em cumprimento ao Decreto Estadual 1.273/2020, que proibiu a circulação de embarcações de passageiros entre o Pará e o Amazonas, a linha Belém-Manaus-Belém, que opera no THB, está com as viagens suspensas por tempo indeterminado.

Cuidados

Desde o começo da pandemia, em fevereiro de 2020, a CPH vem atuando com fiscais auxiliam os usuários, nos turnos manhã e tarde, com orientações quanto ao uso da máscara, utilização do álcool em gel e manutenção do distanciamento social para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Usuários que chegam ou partem via THB passam por verificação da temperatura corporal e são orientados por técnicos da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) sobre a covid-19. A Companhia também disponibilizou álcool em gel nas dependências do THB e sinalizou espaço entre as poltronas para evitar aglomerações. Os espaços passam por higienização constante e avisos sonoros destacam a importância dessas medidas de segurança a todo minuto.

"Estamos sempre preparados para receber os usuários e redobramos os cuidados com os protocolos de saúde para evitar a proliferação de casos de Covid-19", ressalta Abraão Benassuly, presidente da CPH.