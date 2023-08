Tentativas de homicídio contra policiais federais e servidores do ICMBio são investigadas pela PF

A operação denominada Dever Legal foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (08) e investiga suspeitos que estariam envolvidos com garimpos ilegais e com a tentativa de homicídio contra policiais federais e servidores do ICMBio. As autoridades cumprem, ainda, quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, todos no município de Itaituba.

VEJA MAIS

Conforme as autoridades, em abril deste anos, durante a inutilização de instalações e maquinário para reprimir garimpagem ilegal em Unidades de Conservação federais, em uma das regiões de garimpo do municipio, policiais federais e servidores do ICMbio foram emboscados. As investigações indicam que os envolvidos com crimes ambientais e que seriam donos dos locais alvos da ação teriam realizado disparos contra os agentes.

Os suspeitos são investigados, dentre outros ilícitos, por usurpação de patrimônio da União, crimes ambientais diversos e tentativa de homicídio qualificado. Segundo a Polícia Federal, caso os acusados sejam condenados, as penas somadas podem ultrapassar os 30 anos de prisão.