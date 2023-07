Tempestade em Belém derruba 3 árvores do Parque Zoobotânico Emílio Goeldi; visitação é suspensa

O Museu Paraense Emílio Goeldi informou que, devido aos danos provocados pela forte chuva e ventania da noite da quarta-feira (19/07), em Belém, o Parque Zoobotânico não abriu nesta quinta (20) e não vai abrir na sexta (21) para visitação pública.

A força do vento e chuvas combinadas provocaram a queda de três árvores, sendo que duas dentro de canteiros. Todavia, uma terceira ao cair destelhou um dos prédios do Serviço do Parque, atingindo dois setores fundamentais no cuidado aos animais do Zoobotânico – a Nutrição e a Quarentena.

Além disso, galhos, copa e muitas folhagens se espalharam, alguns acumulando em pontos específicos, obstruindo caminhos. A equipe do Parque Zoobotânico (serviços gerais, jardinagem e tratação) já atua desde cedo para limpar, desobstruir e recuperar o que foi danificado. A direção do Museu Goeldi prevê que, neste sábado (22/07), o Parque Zoobotânico esteja liberado para visitação.