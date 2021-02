Taxa de ocupação de leitos no Hospital de Campanha é de 57%

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou nesta sexta-feira (12) que o Hospital de Campanha de Belém, instalado no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, tem taxa de ocupação de 57%, atendendo neste momento 140 pacientes, sendo 57 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs).

Desde janeiro deste ano, o hospital disponibilizou 20 leitos clínicos e 10 de terapia intensiva para atender os pacientes oriundos do Amazonas. O Hangar já recebeu 41 amazonenses para tratamento contra o coronavírus. De acordo com o boletim da Sespa, 23 receberam alta médica, 8 estão na enfermaria, 2 seguem internados na UTI e 8 faleceram.

No total, 3.899 pacientes já foram atendidos na estrutura de saúde montada desde abril do ano passado. Desse número, 252 foram transferidos, 2.654 receberam alta e 859 foram a óbito. A unidade, montada pelo Governo do Pará, atende pacientes da Região Metropolitana, Nordeste, Marajó Oriental, e as vindas do estado do Amazonas.