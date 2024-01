Sisu 2024: saiba como funciona o processo seletivo e o passo a passo para realizar a inscrição

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, começaram nesta segunda-feira (22) e segue até a próxima quinta-feira (25). A inscrição é gratuita e pode ser feita de forma online. Neste ano, são disponibilizadas 264.181 vagas em todo o Brasil para 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições de educação superior. O sistema adota o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente como critério para seleção dos candidatos.

Somente no Pará, são 2.495 vagas, como informou o Ministério da Educação (MEC). Ao todo, o Pará tem duas instituições federais que aderem ao Sisu 2024: a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), sendo a instituição paraense com o maior número de oportunidades, com 1.360; e a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com 1.135 vagas. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, também disponível de forma on-line.

Recomendações

Para se inscrever na seleção, o professor de matemática André Mendes explica que o aluno deve realizar o processo por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, fazer login no cadastro “gov” e utilizar seus dados do Enem. Ele frisa, ainda, que pode se inscrever qualquer pessoa que fez a prova do Enem em 2023, que não seja treineiro e que não tenha zerado a redação. O professor enfatiza que os alunos devem ficar atentos à nota de corte do curso pretendido e lembra que as notas do último ano também pode ser um parâmetro.

“O Sisu é uma das portas de entradas nas universidades. Diferente de alguns processos seletivos da cada universidade utilizando a nota do Enem, o Sisu visa uma seleção única e válida para diversas universidades. Portanto, o aluno que fez o Enem em 2023 pode pegar sua nota e se inscrever no curso e universidade de seu interesse na categoria de ampla concorrência ou como aluno da rede pública de educação”, explica o professor, ao lembrar de que é importante seguir todos os passos de inscrição com atenção.

Já a professora de redação Treicy Castro lembra que, quando o aluno realiza o login no Sisu, o sistema recupera, automaticamente, as notas dele obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo. “No ato da inscrição, o candidato preenche um questionário socioeconômico do perfil para Lei de Cotas e escolhe até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições”, relata.

“Além disso, uma outra grande questão é que o sistema divulga, diariamente, durante o período de inscrição, notas de corte parciais de cada curso. A inscrição válida será a última registrada no sistema. Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu. É importante ressaltar também que os alunos precisam ficar atentos aos prazos para manifestar interesse em participar da lista de espera”, pontua.

Treicy lembra, também, que “os candidatos têm a opção de mudar sua opção de curso, caso constate que não possui chances de ser selecionado para o curso informado anteriormente”. “Desse modo, a grande vantagem do SiSU é que o estudante pode alterar suas opções de curso quando e quantas vezes quiser, desde que o prazo de inscrições ainda esteja aberto. Entretanto, somente a última alteração realizada será validada”, completa.

Atenção

Para evitar qualquer contratempo e não perder a vaga, André lista algumas recomendações: “É necessário ficar atento às datas e ao que foi pedido, além de pesquisar sobre as notas de cortes e ver se a nota se aproxima ou passa. Este ano, creio que as notas de cortes irão cair. Em caso de aprovação, organize os documentos e veja as instruções da universidade em questão. Muitas vezes, as universidades dão bastante tempo até o dia de entrega da documentação, mas é sempre bom ver se os documentos básicos estão ok, como o RG, CPF, certificado de conclusão do ensino médio, etc.

A edição terá uma única etapa de inscrição às vagas ofertadas pelas instituições participantes para todo o ano. Uma das novidades deste ano é que o Sisu seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas. Todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o desempenho no Enem, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas das instituições de ensino.

Cronograma Sisu 2024

Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024.

Resultado: 30 de janeiro de 2024.

Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024.

Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024.