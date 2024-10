Setembro fecha como um dos meses mais secos da história nos últimos 60 anos

O último mês de setembro foi um dos meses mais secos dos últimos 60 anos na Região Metropolitana de Belém (RMB). A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ao fechar os dados de chuvas nesta terça-feira (01/10). Setembro de 2024 teve apenas 10% de chuvas da média histórica de 120 ml dos outros anos. A expectativa é que o clima comece a melhorar a partir de agora com o retorno de pancadas de chuvas isoladas, mas que devem aumentar a quantidade de chuvas no Estado do Pará como um todo.

VEJA MAIS

“Ainda não pesquisamos se esse é o mais seco dos últimos 80 anos, mas com os meus 40 anos de meteorologia esse foi o mês de setembro mais seco dos últimos 60 anos. Predominou durante todo o mês uma massa de ar seco todos os dias que tinha uma inversão térmica. Essa inversão térmica fez céu claro parcialmente nublado e não deixava formar nuvens. Belém amanhecia com fumaça porque a inversão térmica não permita fazer a troca de temperatura da alta atmosfera com a baixa atmosfera”, explica o meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu.

Em setembro foram poucos dias de chuva, com altas temperaturas. O pico ocorreu no dia 4 de setembro com 37°C, sendo a maior temperatura do ano. A maioria dos dias teve temperaturas acima de 35°C, o que gerou um desconforto grande na população, devido as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar. Em alguns dias, a umidade relativa do ar em Belém chegou a 40%. Na maioria dos dias ficou entre 45% e 55%.

Para esta primeira semana de outubro do dia 1 ao dia 7 devem começar a ocorrer pancadas de chuvas. “As eleições devem ter a tendência que tenham pancada de chuva no período da tarde, mas de curta duração. O Círio ainda está muito longe para a gente dizer alguma coisa. Não temos previsão para o Círio. Somente podemos fazer com alguns dias de antecedência alguma previsão, mas de maneira geral há uma tendência que ocorram chuvas no mês de outubro”, detalha. A expectativa é que as chuvas atinjam 150 ml em outubro, ficando acima da média que é 125 ml.

O fenômeno La Ñina no Oceano Atlântico deve colaborar com a formação de nuvens. As chuvas devem ocorrer na Região Metropolitana de Belém e em municípios como Itaituba. “Em grande parte do Estado do Pará pode esperar as primeiras chuvas em outubro. Não só na região metropolitana, mas na região sul e sudoeste, com em Itaituba, que devem ter os maiores índices pluviométricos, e Novo Progresso que devem ficar acima de 100 ml. Para quem estava com o tempo seco, sem chuva, com alguns locais há mais de 60 dias. Já começaram as chuvas no extremo sul do Pará”, atestou José Raimundo.

Com o retorno das chuvas, as queimadas devem diminuir no Pará. “As queimadas no Pará estão em dia para acabar. Vão começar as chuvas e caindo chuva a superfície não fica tão seca para que ocorram as queimadas”, decreta Raimundo. A expectativa é que ocorram pancadas de chuvas todos os dias nesta semana. A população deve se preparar para a possibilidade de “eventos convectivos” que são eventos naturais de alta troca de temperatura na atmosfera com nuvens carregadas cúmulos e cúmulos nimbos que podem ocasionar rajadas de ventos, redemoinhos e trombas d’água.