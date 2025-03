Sespa reforça vacinação contra febre amarela em Breves após confirmação de casos

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) intensificou a vacinação contra a febre amarela no município de Breves, no arquipélago do Marajó, com o envio de 20 mil doses da vacina e equipes de apoio para ampliar a imunização da população. O município de Breves teve o primeiro caso confirmado no dia 17 de fevereiro, há quase um mês. Novos casos foram sendo descobertos em seguida.

A Sespa informou que "até o momento, 14 mil doses já foram aplicadas, garantindo uma ampla cobertura vacinal. Como resultado dessa ação, não houve novos registros de casos graves nas comunidades afetadas. Os dados de imunização seguem sendo atualizados nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde", diz em nota.

Para reforçar a proteção da população, equipes da vigilância epidemiológica da Sespa, da imunização municipal e do Ministério da Saúde continuam percorrendo diversas comunidades da ilha do Marajó, intensificando o bloqueio vacinal e outras ações de vigilância.

Até agora, os 24 casos de febre amarela, com cinco óbitos, são os únicos em todo o Estado do Pará neste ano. Em 2023, não houve registros da doença no estado. Em 2024, foi confirmado um caso em Porto de Moz.

"A vacinação foi reforçada em localidades como São Raimundo, São Brás, Lúcia Alves, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio, Porto Cacique, Porto Zil, Vila Muniz, Jacarezinho e Tambaqui. As equipes seguem atuando em áreas ribeirinhas para garantir a imunização da população que ainda não recebeu a vacina", divulgou a Sespa.