Sespa disponibiliza videoaulas sobre covid-19 para profissionais de saúde

Para promover a atualização dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) criou uma série de videoaulas com conteúdo simples, objetivo, moderno e de fácil acesso com as diretrizes e protocolos mais atualizados sobre o assunto. O conteúdo está disponível no site da Sespa.

O conteúdo didático digital foi elaborado por técnicos, pesquisadores e profissionais da área de saúde, que trabalham em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O material é composto por cinco videoaulas de 20 minutos cada, com tradução em Libras.

“O objetivo é auxiliar os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas que trabalham na linha de frente, neste atendimento multidisciplinar de combate ao coronavírus. É uma atualização das diretrizes técnicas de tudo que tem de mais concreto e comprovado em relação à fisiopatologia e o tratamento da doença, tanto na sua fase inicial, quanto no paciente que está em estado crítico”, informou o secretário adjunto de Saúde, Sipriano Ferraz.

As videoaulas foram filmadas e editadas com o mais moderno padrão de aulas em EAD (Educação à Distância) e recursos tecnológicos de imagem, que permitem uma melhor compreensão do assunto, com fotos e vídeos de equipamentos e procedimentos utilizados no tratamento do novo coronavírus.

Os assuntos são ministrados pelo médico intensivista Edgar Sobrinho e pelo fisioterapeuta Rafael Araújo. Para o médico, a proposta é compartilhar com os profissionais de saúde o conhecimento que já se obteve até aqui na literatura, sobre o combate ao vírus.

“Nós todos fomos pegos de surpresa, ao longo dos últimos meses. Nos deparamos com uma doença que não conhecemos e tivemos que tratar doentes, familiares e, muitas vezes, os próprios colegas. Muitas incertezas tivemos no momento do tratamento, no entanto, com o conhecimento acumulado até aqui, hoje já podemos ter algumas diretrizes mínimas de tratamento e essa é exatamente a nossa proposta para as cinco videoaulas”, explica Edgar Sobrinho, na introdução da primeira videoaula.

O primeiro vídeo aborda o tema “Insuficiência respiratória”; a segunda foca nos “Ajustes Iniciais de Ventilação Mecânica”; e a terceira aula é sobre “Protocolo de Suplementação de O2”. O tema da quarta aula é "Assincronia Respiratória”; e por fim a quinta videoaula aborda o “Tratamento Medicamentoso para SARS-CoV-2”.

Segundo o secretário de Saúde, Rômulo Rodovalho, esse projeto pretende facilitar o acesso de profissionais de saúde a um conteúdo fundamental na luta contra a covid-19.

“O material é gratuito e de fácil acesso, para justamente chegar em todos os profissionais, desde os da região metropolitana, aos do interior de Estado. Também foi pensado para ter uma linguagem de fácil compreensão, para que qualquer profissional que queria dedicar duas horas do seu tempo, possa assistir às aulas e se atualizar no combate ao coronavírus”, disse o titular da Sespa.