Sespa confirma mais 91 novos casos e 2 óbitos de covid-19 em sete dias

No boletim do final da tarde desta quarta-feira (25), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou "mais 91 novos casos e 02 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias" com relação à incidência da covid-19 no Estado. "Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 733 casos e 02 óbitos ocorridos em dias anteriores", acrescentou.

De acordo com levantamento da Sespa, "agora são 268.524 casos e 6.884 óbitos no Pará". O Estado registra uma taxa de letalidade de 2.56%. São 710 casos em análise e 36.821 descartados. O Pará tem 250.740 pacientes que se recuperaram da doença.

A disponibilidade de leitos até as 18 horas desta quarta-feira (25) envolve 264 leitos clínicos livres de um total de 422; 4 leitos clínicos pediátricos de um total de 17 ofertados; 99 leitos de UTI Adulto livres de um total de 221; 1 leito livre de UTI Neonatal de um total de 3 e 18 leitos de UTI Pediátrica livres de um total de 30.

O detalhamento sobre casos, óbitos e outros aspectos relacinados à covid-19 no Pará pode ser acessado em covid-19.pa.gov.br.