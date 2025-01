Sespa alerta que faltam apenas três dias para o fim da campanha de vacinação contra gripe

A Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) alerta que restam apenas três dias para o término da campanha de vacinação contra a gripe. A vacina protege contra três tipos de vírus: Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. Apesar de sua importância, a coordenadora estadual de imunizações, Jaíra Ataíde, destacou que a baixa adesão pode colocar em risco os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes, especialmente durante o período chuvoso.

Jaíra também pediu que a população não acredite em notícias falsas que circulam nas redes sociais contra a vacinação. “As vacinas são a principal forma de prevenção contra diversas doenças graves, que podem deixar sequelas e até levar à morte, como a Covid-19, sarampo, poliomielite e meningite. Contamos com o esforço das famílias para, nesta última semana, vacinarmos mais pessoas no Pará”, ressaltou.

Baixa adesão

A campanha teve início em 2 de setembro de 2024, mas, até o momento, a cobertura vacinal no estado está em 41,19%. Da meta de 2.751.070 pessoas, apenas 1.397.574 foram imunizadas, sendo 842.276 pertencentes aos grupos prioritários. Entre esses grupos, o maior índice de vacinação foi registrado entre as crianças, com 50% de cobertura.

Diante da baixa adesão, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para toda a população. “Esperamos que nesta última semana as pessoas atendam ao chamado, porque, depois do dia 31, não haverá mais doses disponíveis nas unidades de saúde”, reforçou Jaíra Ataíde.

Sintomas e riscos

A gripe é uma infecção viral que afeta pulmões, nariz e garganta, podendo ser causada por diferentes tipos de vírus. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão nasal, coriza, dor de cabeça e cansaço.

Segundo Jaíra, a vacinação reduz o risco de complicações graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza. Em 2024, o Pará registrou 216 casos confirmados de SRAG, com 23 mortes, de acordo com o Sistema SIVEP-Gripe.

Medidas de prevenção

Além de se vacinar, a população pode adotar medidas para reduzir a disseminação do vírus:

- Cubra o nariz e a boca com lenço ao tossir ou espirrar e descarte-o após o uso;

- Lave as mãos com água e sabão frequentemente;

- Use álcool em gel na ausência de água e sabão;

- Evite compartilhar objetos pessoais, como talheres e copos;

- Mantenha os ambientes ventilados e higienizados;

- Evite aglomerações, especialmente em locais fechados e mal ventilados;

- Use máscara, especialmente se estiver gripado ou pertencer aos grupos prioritários;

- Adote uma alimentação equilibrada e mantenha-se hidratado.