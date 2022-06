Seminário vai apresentar resultados de pesquisas sobre ecossistemas de água doce do rio Tapajós

Nesta quinta (9), a Ufopa sedia o I Seminário Científico do Projeto de Conservação de Base Comunitária dos Ecossistemas de Água Doce no Rio Tapajós com apresentação dos resultados de sete pesquisas, em parceria com a The Nature Conservancy, sobre comunidades que ocupam a bacia do rio Tapajós. O encontro será realizado no auditório da Unidade Rondon da Ufopa das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O seminário será aberto ao público e à comunidade acadêmica. O projeto, intitulado “Conservação de Base Comunitária em Ecossistemas de Água Doce: Rio Tapajós”, tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento local, aumentando o conhecimento sobre o uso sustentável dos recursos aquáticos e a conservação da biodiversidade de água doce na região do médio e baixo Tapajós.

O projeto foi desenvolvido por dois anos. Nesse período, foram desenvolvidas pesquisas na região do médio e baixo Tapajós, envolvendo dez comunidades ribeirinhas localizadas às margens direita e esquerda do rio Tapajós, nos municípios paraenses de Trairão, Itaituba, Rurópolis, Aveiro, Belterra e Santarém.

Sobre o seminário

Serão apresentados os resultados das sete linhas de pesquisa desenvolvidas pelos pesquisadores da Ufopa que tiveram financiamento da TNC/Brasil por meio do Projeto “Águas do Tapajós”, cujo objetivo geral é a conservação das águas dos rios da região do Tapajós. Algumas das linhas de pesquisas relacionadas ao projeto são: avaliar os níveis de mercúrio (Hg) no cabelo de indivíduos residentes em comunidades do baixo e médio Tapajós; no tecido de peixes coletados em comunidades do baixo e médio Tapajós; além da realizar atividades de educação em saúde voltadas para a prevenção e promoção da saúde no contexto da exposição mercurial voltadas às comunidades estudadas e a profissionais de saúde da atenção primária no que se refere ao reconhecimento de sintomas da exposição mercurial.

Outras linhas de pesquisa é fazer um levantamento da ocorrência e situação das populações de quelônios no rio Tapajós, incluindo novos registros de distribuição, seu uso e importância para as populações ribeirinhas, a contaminação por mercúrio e organoclorados, a identificação dos locais de agregação, desova e as rotas de migração, e o efeito da recente oferta de grãos (soja e milho) no porto de carregamento de Miritituba para atração e dieta das espécies, entre outras pesquisas.

A continuação das pesquisas está garantida, pois o projeto “Águas do Tapajós” foi renovado para os próximos dois anos.