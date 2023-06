Semana terá ações de prevenção e combate ao uso de drogas em Belém e Altamira

Começa, na próxima segunda-feira (19), a Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas, que promoverá ações com o objetivo de propor, incentivar e desenvolver políticas públicas voltadas ao combate às drogas no estado. Uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) dará início à programação, que segue até o dia 26 de junho.

No dia 20, haverá ainda uma ação de prevenção às drogas junto ao público estudantil, na Escola Estadual D. Pedro II, no bairro do Marco, em Belém. A programação começa a partir das 8h. Já no dia 24, ocorrerá mais uma edição da Marcha Contra as Drogas, com concentração na avenida Presidente Vargas, em frente ao Theatro da Paz, a partir das 8h, com percurso até a Basílica de Nazaré.

A semana encerra com dois eventos esportivos: um torneio de voleibol, voltado para jovens da periferia de Belém, no dia 25, na Usina da Paz do Guamá, de 8h às 14h; e um torneio de futebol de campo, também das 8h às 14h, para jovens de Belém, na Associação dos Servidores da Secretaria de Estado de Educação (Asseduc), localizada na rodovia Augusto Montenegro.

A iniciativa é do Conselho Estadual sobre Drogas (Coned-PA), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça (Seju), em parceria com outras instituições, e marca o Dia Mundial do Combate às Drogas, comemorado no dia 26 de junho.

Altamira

Já no sudoeste paraense, em Altamira, ocorre o Encontro Intersetorial de Políticas sobre Drogas no dia 21. A programação une esforços na execução de ações na área educacional, de saúde, de assistência social, segurança pública, esporte e lazer, com enfoque na prevenção e redução de danos do consumo de drogas. O evento ocorre a partir das 8h.

No mesmo horário e local, só que no dia 22, está prevista uma capacitação em prevenção ao uso de drogas para servidores da área de educação do município de Altamira. Quem ministrará o curso serão os técnicos da Coordenadoria de Prevenção, Tratamento e Redução de Danos de Consumo de Drogas (Cenpren) da Seju.

Altamira também realiza, no dia 23, uma marcha nas ruas 7 de Setembro e 10 de Novembro, no centro da cidade, a partir das 8h.