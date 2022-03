Selecionado pela fundação de Bill Gates, Instituto Evandro Chagas ganha novo núcleo

Para receber estudos de grande impacto para a saúde pública, o Instituto Evandro Chagas (IEC) inaugura nesta quinta-feira (10) as novas instalações do Núcleo de Pesquisas Clínicas (NPC), no campus da avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. A reestruturação teve o apoio da Fundação Bill & Melinda Gates, que repassou 130 mil dólares para a reforma e ampliação do núcleo pertencente à instituição vinculada à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde (MS). Com o recurso, agora há novas áreas como banheiros e almoxarifado, além de consultórios, salas de vacinação, randomização e coleta de sangue.

A instituição brasileira foi escolhida, após a fundação filantrópica criada por Bill Gates, fundador e ex-presidente da Microsoft, e a ex-esposa Melinda Gates, mapear centros de pesquisa da América Latina que não possuíam estrutura física adequada para realizar vários ensaios clínicos com novas vacinas, a partir do surgimento da pandemia do coronavírus, em 2020. Os subsídios foram capitaneados pelo Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (Idor), repassados à Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. (Fadesp), que por sua vez destinaram ao IEC.

Reestruturação ajuda na pesquisa

Para a médica pesquisadora em saúde pública Maria Cleonice Aguiar Justino, doutora em pesquisa clínica em doenças infecciosas, pela Fiocruz/RJ, a reestruturação é importante para reativar o surgimento de ensaios clínicos sendo desenvolvidos na instituição. “O IEC é referência Norte-Nordeste para pesquisa e isso nos faz figurar novamente no cenário dos maiores centros de pesquisa nacionais e até da América Latina. Há um projeto de lei ocorrendo há bastante tempo que tenciona a colocar o Brasil nesse desenvolvimento científico cada vez mais atuante e nós esperamos que isso continue alcançando a região Norte”, afirmou a especialista.

No evento de inauguração desta quinta-feira, o IEC vai receber a titular da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, e a médica que coordenou os estudos clínicos da vacina da Oxford Astrazeneca no Brasil, Sue Ann Costa Clemens.

Há mais de 80 anos, o IEC atua na região amazônica a fim de produzir ciência e tecnologia a serviço da saúde pública, e os resultados de seus estudos e investigações possibilitam elucidar problemas, assim como, apoiar a vigilância em saúde, atuar na formação profissional e também, a instituição colabora com evidências científicas que podem apoiar a tomada de decisão de gestores públicos e por consequência atua na melhoria da qualidade de vida da população.