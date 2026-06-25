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Seleção usa notas do Enem e oferece bolsas integrais de Medicina; saiba como participar

Além do Pará, o processo seletivo também oferece bolsas em municípios dos estados do Maranhão e Ceará

O Liberal

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que oferece bolsas integrais de Medicina em Castanhal, no nordeste do Pará. Os interessados têm até o dia 2 de julho para participar da seleção, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e garante ingresso no curso de Medicina no segundo semestre de 2026.

A iniciativa é vinculada ao Programa Mais Médicos e busca ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda, além de contribuir para a formação e permanência de médicos em regiões com maior demanda por profissionais de saúde.

Ao todo, Castanhal conta com três bolsas integrais de Medicina. Dessas, duas são destinadas ao Programa Mediversidade, voltado à ampliação da diversidade na formação médica, contemplando candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas que atendam aos critérios previstos no edital.

Além do Pará, o processo seletivo também oferece bolsas em municípios dos estados do Maranhão e Ceará.

Quem pode concorrer às bolsas de Medicina?

A seleção será feita com base nas notas do ENEM das edições de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025. Para participar, o candidato deve ter obtido pelo menos 100 pontos em cada uma das provas objetivas e 300 pontos ou mais na redação.

A classificação será definida pela maior média aritmética das cinco áreas avaliadas no exame.

Também é necessário atender aos seguintes requisitos:

  • Ter nascido e residir no município contemplado pelo edital;
  • Não possuir diploma de curso superior;
  • Ter renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio;
  • Ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em instituição privada na condição de bolsista integral.​

Como se inscrever

As inscrições para as bolsas integrais de Medicina seguem abertas até 2 de julho. O edital completo e todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site: https://econrio.com.br/index.php/course/processo-seletivo-medicina-bolsistas-idomed-2026-2/.

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Seleção usa notas do Enem e oferece bolsas integrais de Medicina; saiba como participar
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