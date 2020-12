Seis crianças e adolescentes testam positivo para covid-19 no Pará nos últimos dias

No boletim do final da tarde desta quarta-feira (2), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou mais 147 novos casos e nenhum óbito cadastrados hoje (2) e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a Sespa confirmou mais 854 casos e 06 óbitos ocorridos em dias anteriores. Seis menores de 18 anos testaram positivo para a covid-19 nos últimos quatro dias: um menino de três anos de idade, outro de oito, dois garotos de 14 anos e um de 16.

Desse modo, agora são 273.126 casos e 6.933 óbitos por covid-19 no Pará. O Estado tem 670 casos em análise e 38.063 descartados. São 254.940 pacientes que se recuperaram da doença. A taxa de letalidade do Estado é de 2.54%.

A disponibilidade de leitos até as 18 horas desta quarta-feira (2) é de 280 leitos do tipo clínico de um total de 431 (ocupação de 35,03%); 6m leitos do tipo clínico pediátrico de um total de 17 (ocupação de 64,71%); 106 leitos de UTI Adulto de um total de 222 (ocupação de 52,25%); 19 leitos de UTI Pediátrica de um total de 30 (ocupação de 36,67%) e 2 leitos de UTI Neonatal de um total de 3 (ocupação de 33,33%).